Суд приостановил рассмотрение дела главы ОАСК Вовка

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приостановил дело в отношении главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, после того как подсудимый в шестой раз не явился в суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В понедельник, 15 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство прокурора САП относительно повторного поводу председателя Окружного административного суда Киева для избрания меры пресечения в виде залога. Подозреваемый не явился в судебное заседание. Следственный судья ВАКС, согласно положений ст. 335 УПК Украины, постановил приостановить производство по ходатайству до розыска подозреваемого", – сказано в сообщении.

Также было отказано в заявлении об отводе следователя судьи от рассмотрения ходатайства о продлении срока предварительного расследования.

Как сообщалось, ренее в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) пояснили, что не могут доставить в суд главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова отказывается предоставить разрешение на задержание подозреваемого.

В Бюро отмечали, что инициированные в ноябре 2020 года ходатайства о проведении обысков по делу также до сих пор остаются без ответа. А повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля, генпрокурор Ирина Венедиктова не поддержала.

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Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.