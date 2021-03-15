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Авиакомпания Swiss увеличит количество рейсов в Киев вдвое

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Авиакомпания Swiss увеличит количество рейсов в Киев вдвое

Авиакомпания Swiss International Air Lines (Swiss) объявила об увеличении в два раза числа рейсов Цюрих-Киев с конца марта.

В дополнение к перелетам по пятницам и воскресеньям авиакомпания начнет летать в украинскую столицу по понедельникам и субботам, передает avianews.com.

По заявлению Swiss, это позволит пассажирам из Украины после пересадки в Цюрихе на другой рейс авиакомпании путешествовать в Нью-Йорк, Монреаль, Токио, Сан-Паулу.

Также в партнерстве с дочерней компанией Edelweiss Air Swiss продает билеты в Торонто, Бостон и Лас-Вегас.

Расписание рейсов SwissКиев-Цюрих с 28 марта 2021 года:

  • вылет: 14:30, прилет: 16:15 (понедельник, пятница, воскресенье)
  • вылет: 17:35, прилет: 19:20 (суббота)

Расписание рейсов SWISS Цюрих-Киев с 28 марта 2021 года:

  • вылет: 10:00, прилет: 13:40 (понедельник, пятница, воскресенье)
  • вылет: 12:40, прилет: 16:20 (суббота)

Перед покупкой авиабилетов пассажирам необходимо проверить, разрешен ли им въезд в страну назначения. На данный момент Швейцария запрещает поездки туристам из Украины.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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