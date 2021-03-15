Банк Ярославского взял кредит рефинансирования на 700 миллионов

Банк "Кредит Днепр" Александра Ярославского на тендере Национального банка 12 марта привлек долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 700 млн грн под 6,5% на срок от 1 до 5 лет.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредитах, предоставленных банкам на срок свыше 30 дней, передает БизнесЦензор.

Кроме того, кредиты рефинансирования на срок до 5 лет привлекли банк "Альянс" (500 млн грн), "Коммерческий индустриальный банк" (413 млн грн), "РВС Банк" (230 млн грн), "Метабанк" (154 млн грн), банк "Конкорд" (150 млн грн) и "Укрбудинвестбанк" (145 млн грн).

Кредиты рефинансирования на меньшие суммы на тех же условиях получили "Первый инвестиционный банк" (60 млн грн), банк "Украинский капитал" (50 млн грн),"Кристалбанк" (44 млн грн), "Агропросперис Банк" (25 млн грн) и банк "Сич" (13 млн грн).

Кроме того, "Международный инвестиционный банк" привлек краткосрочный кредит рефинансирования на 100 млн грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 12 марта, Национальный банк удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,48 млрд грн под 6,5% годовых. Всего с мая 2020 года НБУ выдал долгосрочных кредитов рефинансирования на 68,81 млрд грн.