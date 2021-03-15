БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6018 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
3 485 0
авто (3623) продаж (1804) СЕТАМ (174)

СЕТАМ за год продал 1200 арестованных легковых автомобилей

Новини БізнесЦензор Транспорт

СЕТАМ за год продал 1200 арестованных легковых автомобилей

Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины реализовало в течение 2020 года на электронной площадке OpenMarket 1 258 легковых транспортных средств на общую сумму 142 млн 323 тыс. 983 грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

Больше всего на OpenMarket 2020 года было продано автомобилей "ВАЗ" (178), "Daewoo" (105), Volkswagen (70), Toyota (51), Nissan (50). Также было продано 45 автомобилей Hyundai, 36 – Renault, 35 – Ford, 30 - Kia, 27 – Skoda, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего в минувшем году было выручено за легковой универсал Toyota Land Cruiser 200 в 2016 года выпуска, который был реализован за 1 млн 443 тыс. грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 