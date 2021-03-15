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Ryanair отложила начало полетов по 37 маршрутам из Украины

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Ryanair отложила начало полетов по 37 маршрутам из Украины

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию, которая начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Как сообщает отраслевое издание avianews.com, возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт. Отмечается, что это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.

Сеть крупнейшего лоукостера Европы из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта Борисполь. В список вошли Вена, София, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшава, Вроцлав и Лондон.

Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Как сообщалось, в начале марта исполнительный директор ирландской Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири выразил надежду на то, что к лету пассажиропоток вернется к обычным показателям более чем на две трети. На данный момент это один из наиболее оптимистичных прогнозов восстановления туристической отрасли, оказавшейся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  avianews.com


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Никаких полетов, пока весь шмурдяк у фармомафии не выкупите!
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15.03.2021 19:55 Відповісти
 
 