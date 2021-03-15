"Центрэнерго" не смогло продать электроэнергию, выкупленную фирмой Коломойского (обновлено)

Государственное ПАО "Центрэнерго" не смогло продать электроэнергию базовой нагрузки мощностью 150 МВт на аукционе, который состоялся 12 марта на площадке "Украинской энергетической биржи".

Согласно данным торгов, "Центрэнерго" выставило на продажу базовую нагрузку мощностью 150 МВт с поставкой 17-31 марта и стартовой ценой 1700 грн за МВт-ч, передает отраслевое издание ExPro.

По информации биржи, эти объемы не были приобретены, поскольку продавец не опустил цену продажи до уровня, который предлагался покупателями.

Так, генкомпания остановилась на цене продажи 1274 грн за МВт-ч, а покупатели – на 1273 грн за МВт-ч. При этом покупатели предлагали цены, начиная от 800 грн за МВт-ч, достаточно много предложений было на уровне около 1200 грн за МВт-ч. Всего в торгах принимало участие 12 покупателей.

Как отмечает издание, безрезультатные торги произошли на фоне заявления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" о возможном иске против "Центрэнерго" в случае продажи электроэнергии на март, которая уже была законтрактована этой частной компанией в декабре 2020 года при предыдущем руководстве "Центрэнерго".

После неудачного аукциона "Центрэнерго" повторно выставило на торги "Украинской энергетической" биржи 117 250 МВт-ч (350 лотов по 335 МВт-ч) электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 18-31 марта, сообщает пресс-служба компании. Аукцион запланирован на 16 марта, стартовая цена – 1700 грн за МВт-ч.

Объем предложенной на торги электроэнергии включает непроданные 12 марта 53 850 МВт-ч электроэнергии.

В пресс-службе "Центрэнерго" объяснили нерезультативный аукцион отказом продавать ресурс из-за низких цен предложений покупки. По данным компании, самым лучшим предложением покупателей была цена в 1220 грн за МВт-ч при стартовой 1700 грн за МВт-ч.

Для сравнения: согласно данным УЭБ, ПАО "Укргидроэнерго" 11 марта продало 40,8 тыс. МВт-ч с поставкой 8:00-23:00 на вторую половину марта по средневзвешенной цене 1389,42 грн за МВт-ч, отмечает Интерфакс-Украина. По данным ГП "Оператор рынка", на 15 марта цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" составляет 1308,66 грн за МВт-ч.

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Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпанії