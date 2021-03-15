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"Центрэнерго" не смогло продать электроэнергию, выкупленную фирмой Коломойского (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Государственное ПАО "Центрэнерго" не смогло продать электроэнергию базовой нагрузки мощностью 150 МВт на аукционе, который состоялся 12 марта на площадке "Украинской энергетической биржи".

Согласно данным торгов, "Центрэнерго" выставило на продажу базовую нагрузку мощностью 150 МВт с поставкой 17-31 марта и стартовой ценой 1700 грн за МВт-ч, передает отраслевое издание ExPro.

По информации биржи, эти объемы не были приобретены, поскольку продавец не опустил цену продажи до уровня, который предлагался покупателями.

Так, генкомпания остановилась на цене продажи 1274 грн за МВт-ч, а покупатели – на 1273 грн за МВт-ч. При этом покупатели предлагали цены, начиная от 800 грн за МВт-ч, достаточно много предложений было на уровне около 1200 грн за МВт-ч. Всего в торгах принимало участие 12 покупателей.

Как отмечает издание, безрезультатные торги произошли на фоне заявления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" о возможном иске против "Центрэнерго" в случае продажи электроэнергии на март, которая уже была законтрактована этой частной компанией в декабре 2020 года при предыдущем руководстве "Центрэнерго".

После неудачного аукциона "Центрэнерго" повторно выставило на торги "Украинской энергетической" биржи 117 250 МВт-ч (350 лотов по 335 МВт-ч) электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 18-31 марта, сообщает пресс-служба компании. Аукцион запланирован на 16 марта, стартовая цена – 1700 грн за МВт-ч.

Объем предложенной на торги электроэнергии включает непроданные 12 марта 53 850 МВт-ч электроэнергии.

В пресс-службе "Центрэнерго" объяснили нерезультативный аукцион отказом продавать ресурс из-за низких цен предложений покупки. По данным компании, самым лучшим предложением покупателей была цена в 1220 грн за МВт-ч при стартовой 1700 грн за МВт-ч.

Для сравнения: согласно данным УЭБ, ПАО "Укргидроэнерго" 11 марта продало 40,8 тыс. МВт-ч с поставкой 8:00-23:00 на вторую половину марта по средневзвешенной цене 1389,42 грн за МВт-ч, отмечает Интерфакс-Украина. По данным ГП "Оператор рынка", на 15 марта цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" составляет 1308,66 грн за МВт-ч.

Читайте также: Прибыль "Центрэнерго" может сменится убытком из-за фирмы Коломойского

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Подробнее о схемах заработка трейдера "Юнайтед Энерджи" читайте в материале БизнесЦензор: Як трейдер Коломойського перепродає електроенергію держкомпанії

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  ExPro


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Топ коментарі
+3
Папа зеленного буратины очень злой.
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15.03.2021 16:59
+2
гешефт у мойши не получился? нае...ывать страну оказалось все сложнее..
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15.03.2021 13:25
+2
Пора эту наглую рожу лишить украинского гражданства ! Пусть в Израиле или в Швейцарии себе ворует! А мы посмотрим что с этого выйдет ?!
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15.03.2021 21:51
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гешефт у мойши не получился? нае...ывать страну оказалось все сложнее..
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15.03.2021 13:25 Відповісти
Як же не получився? Одна копійка вирішила на користь Бєні, він купив раніше по ціні 1160 грн за МВт-ч.

"генкомпания остановилась на цене продажи 1274 грн за МВт-ч, а покупатели - на 1273 грн за МВт-ч".
"безрезультатные торги произошли на фоне заявления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" о возможном иске против "Центрэнерго" в случае продажи электроэнергии на март, которая уже была законтрактована этой частной компанией в декабре 2020 года при предыдущем руководстве "Центрэнерго". https://biz.censor.net/n3253356
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15.03.2021 15:43 Відповісти
Ви не зрозуміли.Центренерго - державна компанія, яка не змогла продати свою продукцію за бажаними цінами. Ніхто не купив.яка тут гра,поки не зрозуміло. Але в компанії не буде коштів заплатити за паливо та на оплату праці.
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15.03.2021 22:06 Відповісти
А шо так можно было? пусть пройдутся по базару
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15.03.2021 13:48 Відповісти
нет шо вы, виноват Порошенко и зеленый тариф. Схемы "золотой ключик" Геруса-Коломойского только на выгоду народу Украины
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15.03.2021 16:07 Відповісти
Папа зеленного буратины очень злой.
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15.03.2021 16:59 Відповісти
Все принадлежит не олигархам, а народу, все предприятия и все ресурсы принадлежат народу и все должно быть забрано у этих гнид! Все конфисковать, а за то, что они захватили это, они должны познать страшный народный суд и они должны быть уничтожены, как паразиты. Наказание должно быть смерть!!!
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15.03.2021 21:09 Відповісти
В інших країнах теж такий принцип. І реалізується він приблизно однаково: держава дає дозвіл на видобуток...
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15.03.2021 22:03 Відповісти
в США больше 100 лет назад были олигархи с монополиями и принялся Акт Шермана и олигархи больше не имели права иметь монополии и там за монополии уголовное наказание - штрафы, конфискации, и строк до 10 лет тюрьмы. В Арабских Эмиратах - все ресурсы принадлежат народу. В Китае расстреляли бы просто! Если ты сравниваешь разве что с Россией... И в Украине не давали разрешения, а это был чистый бандитский передел страны. Все олигархи в других странах бы сидели в тюрьме за то, что они творили. Бандитизм, рэкетирство, рейдерство, коррупция, влияние на власть, и т.д.
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15.03.2021 22:24 Відповісти
Разных стран много в мире, но на них все ровно не стоит оглядываться, а нужно осознать Украине то, что в своем государстве будет так, как Украина построит! И не нужно смотреть, как где-то, нужно строить свое государство таким, чтобы система была справедливой для всего государства (государство - это народ). И можно любые органы создавать, и любые законы принимать, делать все, что угодно! И пользуясь этими инструментами нужно сделать так, чтобы все работало на благо государства и идеальной системы нет, но нужно принимать такие законы, чтобы приближаться к идеалу. Для этого нужно уничтожить всех олигархов, уничтожить всех коллаборантов и всех вражеских агентов ибо они по своим свойствам наносят вред государству - народу. И дальше нужно все ресурсы страны, чтобы добывались и деньги капали в казну государства и оттуда распределялись на развитие страны и развитие народа, чтобы платились пенсии достойные, соц выплаты были достойные, чтобы на эти деньги развивались отрасли - культуры - строились театры, музеи, и т.д. Чтобы развивалась экономика - увеличивалась добыча ресурсов, строили предприятия по обработке их, развивался экспорт с продаж и люди на добыче и предприятиях получали зарплаты и тратили их внутри страны покупая у других граждан товары и все богатели. Чтобы на Армию деньги шли и развивалась военная машина способная защитить государство. Чтобы на спорт шли деньги и были достижения большие. Чтобы самое главное деньги шли на науку и образование ибо с этого идет развитие и народа и технологий. А не чтобы деньги с Украинских ресурсов шли бандитам, которые за эти деньги жируют, и предприятиях монопольно захватив еще завышают во много раз платежки и грабят государство - народ. Если кто то будет оперировать к законам, что нельзя по законам забрать у них все, то значит законы сделанные неправильные. Это значит их влияние на законодательство сделало систему гнилой - олигархической в которой олигархи грабят и им за это ничего, а народ нищает и в рабстве у этих бандитов. И нужно значит строить государство заново и принимать законы справедливые, которые будут работать на благо и развитие!
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15.03.2021 22:41 Відповісти
Пора эту наглую рожу лишить украинского гражданства ! Пусть в Израиле или в Швейцарии себе ворует! А мы посмотрим что с этого выйдет ?!
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15.03.2021 21:51 Відповісти
Нету такого закона,который позволяет лишить гражданства.
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16.03.2021 18:45 Відповісти
Знаю. Жаль.
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17.03.2021 14:05 Відповісти
 
 