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Новини Фінанси
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Forbes (95) рейтинг (894)

Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes

Новини БізнесЦензор Фінанси

Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes

Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.

Как сообщает Forbes Украина, состояние украинских миллиардеров за год значительно выросло.

На это повлияли рекордные цены и индексы на нефть, а также рост цен на сталь, которые достигли уровня $700 за тонну.

По данным рейтинга, состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова выросло до $7,6 млрд. В общем мировом рейтинге он занимает 330-ю позицию. Интересно, что в 2020 году его состояние оценивали в $2,8 млрд.

Отмечается, что составляющими его богатства являются "Метинвест" – $3,3 млрд, ДТЭК – $2,1 млрд, недвижимость – $0,7 млрд, ПУМБ – $0,3 млрд, Лемтранс – $0,3 млрд и другие активы – $0,9 млрд.

Также в 2021 году выросло состояние Виктора Пинчука. На сегодняшний день его оценивают в $2,5 млрд. В прошлом году он владел $1,4 млрд. За ним числится недвижимость на $0,8 млрд, денежные средства в размере $0,7 млрд, владение Interpipe – $0,5 млрд и другие активы – $0,5 млрд.

Почти в два раза увеличилось состояние Константина Жеваго – до $2,1 млрд по сравнению с $1,1 млрд в прошлом году. Составляющие богатства: Ferrexpo – $1,4 млрд, Arterium – $0,3 млрд, денежные средства в размере $0,3 млрд и другие активы – $0,1 млрд.

Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд, в прошлом году его оценивали в $1 млрд.

Олигарх владеет нефтегазовыми активами на $0,7 млрд, металлургическими активами на $0,4 млрд, денежными средствами в размере $0,2 млрд, недвижимостью на $0,1 млрд, "Днепроазотом" – $0,1 млрд, СМИ – $0,1 млрд и другими активами на $0,2 млрд.

Состояние партнера Коломойского Геннадия Боголюбова также выросло – до $1,7 млрд. В прошлом году его оценивали на полмиллиарда меньше. За ним числятся нефтегазовые активы на $0,7 млрд, денежные средства в размере $0,5 млрд и другие активы – $0,5 млрд.

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года оно составляло в $1,4 млрд. Главный доход составляют Roshen – $1,1 млрд, денежные средства – $0,2 млрд, "Укрпроминвест-Агро" – $0,1 млрд и другие активы – $0,2 млрд.

Бизнесмен Вадим Новинский увеличил состояние на $600 млн и попал в число украинских миллиардеров. Его состояние оценили в $1,4 млрд. За ним числится "Метинвест" на – $1,1 млрд, денежные средства в размере $0,1 млрд, Enwell Energy на $0,1 млрд и другие активы на $0,1 млрд.

Интересно, что из числа миллиардеров Украины в этом году выбыл владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк. 

Ожидается, что полный список 100 самых богатых украинцев представят в мае 2021 года.

Напомним, что в 2020 году "Forbes Украина" оценил совокупное состояние "Золотой сотни" Украины в $31,4 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Forbes Украина"


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Топ коментарі
+27
"Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, - рейтинг Forbes" - ещё бы. Иметь собственного премьер-министра и чтобы состояние не росло.
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13.03.2021 18:46
+27
Кінець епоги бідності - виконано.
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13.03.2021 18:49
+25
...канкуренция, аднака... Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7666 Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7775
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
13.03.2021 18:46
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Хренасибе, и все плачет про непомерные тарифы на перевозки по жд, и на слишком высокие налоги для его ГОК.
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13.03.2021 17:33 Відповісти
Україна скоротила експорт яєць у 2,7 раза

Совпадєніє? Нє думаю! Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 6326
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13.03.2021 17:39 Відповісти
Зеленский работает
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13.03.2021 17:49 Відповісти
"борицца" оп ца дриц оп ца ца. заборол всех олигархов и только простые работяги уже не знают куда потратить непомерные зарплаты,а заробитчане стоят на на границе в очередях и просят впустить их обратно в Украину на зароботки.
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13.03.2021 17:59 Відповісти
Не работает, а отрабатывает.
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13.03.2021 18:36 Відповісти
Не отрабатывает, а отса-ет.
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13.03.2021 19:23 Відповісти
100проц.

Дверь кабинета распахивается от удара ноги, и в помещение входит частный предприниматель и филантроп Игорь Коломойский.
- Фу, накурили, п#доры, - говорит Коломойский. - Как вы этот навоз только х#ярите, х#й вам в рот.
- Всегда рады обсудить с крупным бизнесом экономические... - начинает Зеленский.
- Я тебе сейчас обсужу, гандон, - говорит Коломойский, хватая президента за бабочку на резинке и оттягивая ее. - Ты че, бл#дь, там п#здел про борьбу с олигархами? Да я тебя сейчас...
Зеленский забивается под стол.Источник:https://censor.net/ru/r3252699
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15.03.2021 12:48 Відповісти
Ну выросли в 2 раза больше за год миллиарды ( Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 6261 ) у Ахметова, Пинчука, Боголюбова и Жеваго. А может это просто какое то случайное совпадение и Зеленский тут не причем? Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 4499
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15.03.2021 14:35 Відповісти
...канкуренция, аднака... Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7666 Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7775
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 8731
показати весь коментар
13.03.2021 18:46 Відповісти
А причем здесь Зеленский? Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7692
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15.03.2021 14:36 Відповісти
...действительно, вася... Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 6458
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 8614
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15.03.2021 14:48 Відповісти
"Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, - рейтинг Forbes" - ещё бы. Иметь собственного премьер-министра и чтобы состояние не росло.
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13.03.2021 18:46 Відповісти
Кінець епоги бідності - виконано.
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13.03.2021 18:49 Відповісти
Есть такой момент, на Медвечука и его жену ввели санкции за бизнес в России, но ведь всем известно что у Ахметова есть угольные шахты под Ростовом.
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13.03.2021 18:58 Відповісти
Там не зовсім так. Санкції проти Медведчука були застосовані за співпрацю з терористами, їм паливо постачали з його нафтопереробного заводу в Росії.
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14.03.2021 22:43 Відповісти
Крім того саме через Медведчука (підконтрольні структури) реалізовувалось і реалізується вугілля з окупованих територій.Вивозилось як експорт з України ( тільки в митних базах РФ) і далі в Крим, Грузії,Болгарію, Туреччину, США та ін.
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15.03.2021 10:22 Відповісти
Благотворное влияние коронакарантина... Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 4790
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13.03.2021 19:03 Відповісти
СОСТОЯНИЕ МЕДВЕДЧУКА ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ ВЫРОСЛО В 20 РАЗ -
журнал "Фокус"
Кум Владимира Путина, один из лидеров "ОПЗЖ" за время президентства Владимира Зеленского заработал более 1,2 млрд. долларов США.
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627
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13.03.2021 19:48 Відповісти
А нагадай хто йому трубу віддав?
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14.03.2021 23:48 Відповісти
Негусто ребята. Суммарно одному Маску в несколько раз уступаете. Еще воровать и воровать... Если,конечно, Байден не остановит.
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13.03.2021 19:54 Відповісти
Нам самим надо остановить этих мразей а не надеяться на кого то. Народ нищий а состояние этих мразей увеличилось в разы.
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14.03.2021 21:45 Відповісти
Ха, лошары, а вы думали, что ахметов, каломойше и пинчук с мертведчуком - волонтерили, когда сажали в кресло президента своего шута?!! Хер там. Это чисто бизнес и ничего общественного! Теперь со своим карманным президентом, они безнаказанно грабят целый народ. Не верите?! Тогда посмотрите на свежий рейтиг фокуса, как хорошо эти гниды прибарахлились за последний год!
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13.03.2021 21:26 Відповісти
Краще подивись на всі прізвища, там серед олігархів і ворогів України раптово і випадково затесався потужний патріот і реформатор.
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13.03.2021 23:42 Відповісти
russisches Schwein, geh meine deutschen Toiletten. Hier interessiert sich niemand für Ihre Meinung
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14.03.2021 08:30 Відповісти
І хрін? Біда в тому, що серед цього збіговиська інородців і "приватизаторів" лишився лише один нормальний українець і підприємець - Порох. Юра Косюк, на жаль, вибув.
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14.03.2021 13:01 Відповісти
Ага, серед чортів раптово ангел залетів, знаємо Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 5120
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15.03.2021 00:18 Відповісти
Падло доволен, улыбка до самых ушей, и когда же ты паскуда уже нажрёшься?
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13.03.2021 21:36 Відповісти
Ну так электричество нищим украинцам продавать, суды в течении года на сотни миллионов выиграть чтоб не платить в бюджет, уголь с оккупированных территорий затаскивать, конечно выгодно.
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13.03.2021 23:12 Відповісти
"Кінець епохи бідності" (с) Зе-наркоман.
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2654 Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2654 Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2654
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13.03.2021 23:42 Відповісти
Стоимость активов у них в среднем выросла в 2 раза и валовый продукт тоже, тк цены на продукцию выросли, но ВВП Украины упал на 6%, кажется... Представляете, сколько они своего оборота в тени держат? И на этот черный нал содержат своих ручных кнопкодавов в ВР и клоунов в ОП)
В целом братва работает по простой как пень схеме: приватизация доходов, национализация убытков и кнут в виде карантина для пипла)
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14.03.2021 00:33 Відповісти
Это ппц, давайте заводами начнем гудеть как Ахметов в 2014 году, у него там охраны было столько в Донецке, что бы перебить этих Гиркиных, а теперь чувак в 3 раза богаче.
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14.03.2021 06:08 Відповісти
Ото діячі, СТОВПИ НАРОДУ! - Їхні статки ростуть швидше за наші тарифи, ціни, пенсії, зарплатня! МАРОДЕРИ, ЗРАДНИКИ- епоха бідності БРЕХУНА- ТРИБУНАЛ!!! ГРАБІЖ У РОЗПАЧІ!!! ГАНЬБА ВЛАДІ!!!
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14.03.2021 08:23 Відповісти
Вы не понмаете, это другое, просто борцун с олигархами хочет завалить их баблом, шоб вони вдавилися ))))
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14.03.2021 10:36 Відповісти
На фотке,как красиво он делает овации тем лошарам, которые за копейки батрачат на него, при этом платят для него тарифы по мировым ценам.
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14.03.2021 10:53 Відповісти
Мы это почувствовали- рост тарифов на ЖКХ, цены в магазинах. Всё ради наших олигархов. Лишь бы повыше они были в списке Forbes.
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14.03.2021 10:59 Відповісти
Це при тому що ВВП країни скоротився на 5% ,що ж країна і народ бідніють олігархи багатіють,нічого не вкладаючи в цю країну ,а свої кошти виводят в офшори ,на них працюють правоохороні органи ,суди .Чого вони боятся так це міжнародних суддів і вулиці.
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14.03.2021 11:35 Відповісти
Хтось бідніє, хтось багатіє. Не розписуйтесь за весь народ, Ок?
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14.03.2021 13:03 Відповісти
когда его уже грохнут...
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14.03.2021 12:47 Відповісти
Анука быстро оплачивайте все долги по комуналке, что бы Ахметов оказался в списке Forbes повыше. Вот поднимет Ахметка еще тарифы в 2 раза, окажется в списке еще выше. Но украинцы могут радоваться, он всего этого достиг благодаря вам.
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14.03.2021 13:19 Відповісти
Недурно рыжее падло поправило своё финансовое положение на фоне ухудшения экономики Украины вслед за мировой экономикой.
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14.03.2021 16:48 Відповісти
Так свой премьер, ****.
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14.03.2021 17:06 Відповісти
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 2749
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14.03.2021 17:26 Відповісти
перечислили хрен знает какие показатели, от каких он разбогател. ротрдам+ и заоблачные тарифы сдесь не при чем? что сам добывает уголь по 1000грн и у себя же покупает по 2800, то же не при чем. у Вас есть дома электричество, но Вы хотите сделать 3 фази. все нахрен долой, подключайся по новой. новые тех. условия, проект и тд. + 22000грн. за что? чтоб 2 кабеля докинуть? вот и суркису как и этому нарисуют откуда то прибиль, но никто не напишет что из нашего кармана и не за ....уй.
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14.03.2021 17:42 Відповісти
Наверно капитализация компаний повысилась вместе со сталью и рудой.
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14.03.2021 19:55 Відповісти
В три рази виросло...а віддані прихильники Зеленського вам скажуть,що за Порошенка його капітал збільшився б у сто разів!
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14.03.2021 18:02 Відповісти
...ага, Пєцік бєєєєєєдний.....
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15.03.2021 07:13 Відповісти
І це лише при ротердамі плюс! А що буде при ротердамі два плюси? А ви хлопці воюйте за незалежність, а на вас олігархат хрен поклав і дуже давно!
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14.03.2021 18:56 Відповісти
зєля, чючело, почему до сих пор вор, бандит, чьмо и пдрас ахметов не в тюрьме?
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14.03.2021 22:09 Відповісти
І ЧОМУ ВІН ВІД КОРОНОВІРУСУ НЕ ЗДИХАЄ ? Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7319
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14.03.2021 22:32 Відповісти
Закон збереження енергії - капітал перетікає з кишень народу в банки олігархів.
Багаті багатіють - бідні бідніють. Зростає прірва між багатими і бідними, що викликає напругу в суспільстві, яка приводить до соціального вибуху. В Україні це називають МАЙДАНОМ або РЕВОЛЮЦІЄЮ. На справді бідній частині населення дають випустити пар обіцянками "бандитам тюрми", "подолання бідності", "кінцем епохи бідності" і всякою іншою брехнею та обіцянками-цяцянками.

Тому і МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО.
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15.03.2021 07:11 Відповісти
Не барыги,не?,не наживаются на крови?,ослы зелёные,где борцуны,где журнашлюхи гівняниє,это же не порох,что за свои деньги ПВО вокруг Киева восстановил...
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15.03.2021 08:54 Відповісти
Молодец Зеля, пацан сказал, пацан сделал
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15.03.2021 09:49 Відповісти
Интересно то что во время царювання Зеленского все так пышно заколосилось.
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 7863
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15.03.2021 10:12 Відповісти
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 1232
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15.03.2021 11:06 Відповісти
Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes - Цензор.НЕТ 9329 Хотелось бы зебилье послушать.
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15.03.2021 11:21 Відповісти
платежки растут, олигархи доят народ, как лохов!
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15.03.2021 13:37 Відповісти
Крихітка Цахес борецца с олигархами! Заброл бедняга всех, Мундельша сообщила.
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15.03.2021 16:19 Відповісти
 
 