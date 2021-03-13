Состояние Ахметова за год выросло в 2,7 раза, – рейтинг Forbes

Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.

Как сообщает Forbes Украина, состояние украинских миллиардеров за год значительно выросло.

На это повлияли рекордные цены и индексы на нефть, а также рост цен на сталь, которые достигли уровня $700 за тонну.

По данным рейтинга, состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова выросло до $7,6 млрд. В общем мировом рейтинге он занимает 330-ю позицию. Интересно, что в 2020 году его состояние оценивали в $2,8 млрд.

Отмечается, что составляющими его богатства являются "Метинвест" – $3,3 млрд, ДТЭК – $2,1 млрд, недвижимость – $0,7 млрд, ПУМБ – $0,3 млрд, Лемтранс – $0,3 млрд и другие активы – $0,9 млрд.

Также в 2021 году выросло состояние Виктора Пинчука. На сегодняшний день его оценивают в $2,5 млрд. В прошлом году он владел $1,4 млрд. За ним числится недвижимость на $0,8 млрд, денежные средства в размере $0,7 млрд, владение Interpipe – $0,5 млрд и другие активы – $0,5 млрд.

Почти в два раза увеличилось состояние Константина Жеваго – до $2,1 млрд по сравнению с $1,1 млрд в прошлом году. Составляющие богатства: Ferrexpo – $1,4 млрд, Arterium – $0,3 млрд, денежные средства в размере $0,3 млрд и другие активы – $0,1 млрд.

Состояние Игоря Коломойского выросло до $1,8 млрд, в прошлом году его оценивали в $1 млрд.

Олигарх владеет нефтегазовыми активами на $0,7 млрд, металлургическими активами на $0,4 млрд, денежными средствами в размере $0,2 млрд, недвижимостью на $0,1 млрд, "Днепроазотом" – $0,1 млрд, СМИ – $0,1 млрд и другими активами на $0,2 млрд.

Состояние партнера Коломойского Геннадия Боголюбова также выросло – до $1,7 млрд. В прошлом году его оценивали на полмиллиарда меньше. За ним числятся нефтегазовые активы на $0,7 млрд, денежные средства в размере $0,5 млрд и другие активы – $0,5 млрд.

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко выросло до $1,6 млрд. В июне 2020 года оно составляло в $1,4 млрд. Главный доход составляют Roshen – $1,1 млрд, денежные средства – $0,2 млрд, "Укрпроминвест-Агро" – $0,1 млрд и другие активы – $0,2 млрд.

Бизнесмен Вадим Новинский увеличил состояние на $600 млн и попал в число украинских миллиардеров. Его состояние оценили в $1,4 млрд. За ним числится "Метинвест" на – $1,1 млрд, денежные средства в размере $0,1 млрд, Enwell Energy на $0,1 млрд и другие активы на $0,1 млрд.

Интересно, что из числа миллиардеров Украины в этом году выбыл владелец "Мироновского хлебопродукта" Юрий Косюк.

Ожидается, что полный список 100 самых богатых украинцев представят в мае 2021 года.

Напомним, что в 2020 году "Forbes Украина" оценил совокупное состояние "Золотой сотни" Украины в $31,4 млрд.