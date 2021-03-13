На Черниговщине глава госпредприятия незаконно добыл торф на 19 миллионов

Полицейские Черниговской области вручили подозрение руководителю государственного предприятия за незаконную добычу торфа, что привело к убыткам государства на более чем 19 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования полиция установила, что на одном из предприятий области с марта 2017 года по август 2018 года незаконно добывался торф.

"Для законной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения нужно собрать соответствующий пакет документов. Среди которых – разрешение Государственной службы геологии и недр Украины. Однако, руководитель предприятия пренебрег тем, что старое разрешение потеряло силу", – говорится в сообщении.

В результате этого на предприятии было незаконно добыто минимум 70,4 тыс. тонны торфа на сумму более 19,3 млн грн.

Следователи вручили руководителю предприятия подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения. Такое правонарушение карается штрафом или лишением свободы до трех лет.