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На Черниговщине глава госпредприятия незаконно добыл торф на 19 миллионов

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На Черниговщине глава госпредприятия незаконно добыл торф на 19 миллионов

Полицейские Черниговской области вручили подозрение руководителю государственного предприятия за незаконную добычу торфа, что привело к убыткам государства на более чем 19 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования полиция установила, что на одном из предприятий области с марта 2017 года по август 2018 года незаконно добывался торф.

"Для законной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения нужно собрать соответствующий пакет документов. Среди которых – разрешение Государственной службы геологии и недр Украины. Однако, руководитель предприятия пренебрег тем, что старое разрешение потеряло силу", – говорится в сообщении.

В результате этого на предприятии было незаконно добыто минимум 70,4 тыс. тонны торфа на сумму более 19,3 млн грн.

Следователи вручили руководителю предприятия подозрение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 240 Уголовного кодекса Украины – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения. Такое правонарушение карается штрафом или лишением свободы до трех лет.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацполиция


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До двух метров глубины и на своей земле можно без разрешения вообще....Наезд. На Черниговщине глава госпредприятия незаконно добыл торф на 19 миллионов - Цензор.НЕТ 71
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13.03.2021 19:23 Відповісти
просто не було грошей на хабарі.
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13.03.2021 21:36 Відповісти
 
 