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Власти приостановили работу горнолыжного курорта "Буковель"

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Власти приостановили работу горнолыжного курорта

Горнолыжный курорт "Буковель" с 13 марта по 27 марта приостанавливает функционирование в виду критической ситуации с распространением COVID-19.

Такое решение было принято 12 марта по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экономической безопасности под руководством главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука, сообщает пресс-служба курорта.

Сообщается, что село Поляниця определили территорией с ограниченным въездом.

"В указанный период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляниця (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что решение комиссии лишают объективной возможности для проведения функционирования и предоставления туристических услуг.

"Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных на этот период услуг после 27 марта", – добавили представители комплекса.

Со своей стороны глава Ивано-Франковской ОГА Бойчук обозначил, что решение комиссии было вынужденным также после проведения проверки на территории "Буковеля", после которой был составлен 51 протокол о нарушениях карантина.

Он добавил, что на въездах в село, где находится туркомплекс, будут расположены блокпосты,

"С 00:00 13 марта туристам будут рекомендовать не въезжать на территорию населенного пункта. В село будут пропускать местных жителей и лиц, которые там работают", – написал Бойчук на странице в Facebook.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  пресс-служба ТК "Буковель"


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Топ коментарі
+11
ага, приостановили.... Когда сезон закончился)))
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13.03.2021 17:06
+5
за тиждень-півтора і сніг зійде Власти приостановили работу горнолыжного курорта "Буковель" - Цензор.НЕТ 6858

але ж піяр !
який піяр!
всє равни: і ФОПи і БаблоМойскіє
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13.03.2021 18:30
+4
Та какая разница... земрази тянули до последнего, делали меньше тестов... и тут внезапно третья волна. Чемпионы.
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13.03.2021 22:53
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ага, приостановили.... Когда сезон закончился)))
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13.03.2021 17:06 Відповісти
за тиждень-півтора і сніг зійде Власти приостановили работу горнолыжного курорта "Буковель" - Цензор.НЕТ 6858

але ж піяр !
який піяр!
всє равни: і ФОПи і БаблоМойскіє
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13.03.2021 18:30 Відповісти
не сойдёт. ещё и после 27-го могут вполне открыться.
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13.03.2021 21:27 Відповісти
Сезон скінч
ився? Коментарі від ботів, які жодного разу не були на Буковелі, Драгобраті, Славському.
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13.03.2021 21:42 Відповісти
Та какая разница... земрази тянули до последнего, делали меньше тестов... и тут внезапно третья волна. Чемпионы.
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13.03.2021 22:53 Відповісти
Весна пришла, снег растаял.
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14.03.2021 07:27 Відповісти
Эффективние было приостановить в мае-июне!!!
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14.03.2021 15:40 Відповісти
эффективнее было вообще не открывать. Никто бы не сдох
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14.03.2021 20:19 Відповісти
приехало МЗЧ, само покаталось, оставило людям 3,14ц и уехало.

кругом где оно появляется, становится плохо.
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14.03.2021 22:09 Відповісти
Сніг розтаяв,так незакрилиб
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15.03.2021 00:44 Відповісти
Вчасно! Молодці! (((
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15.03.2021 11:02 Відповісти
 
 