Власти приостановили работу горнолыжного курорта "Буковель"

Горнолыжный курорт "Буковель" с 13 марта по 27 марта приостанавливает функционирование в виду критической ситуации с распространением COVID-19.

Такое решение было принято 12 марта по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экономической безопасности под руководством главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука, сообщает пресс-служба курорта.

Сообщается, что село Поляниця определили территорией с ограниченным въездом.

"В указанный период будет ограничен въезд гражданам, направляющимся в село Поляниця (в том числе в туристический комплекс "Буковель") с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что решение комиссии лишают объективной возможности для проведения функционирования и предоставления туристических услуг.

"Со своей стороны администрация ТК "Буковель" обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных на этот период услуг после 27 марта", – добавили представители комплекса.

Со своей стороны глава Ивано-Франковской ОГА Бойчук обозначил, что решение комиссии было вынужденным также после проведения проверки на территории "Буковеля", после которой был составлен 51 протокол о нарушениях карантина.

Он добавил, что на въездах в село, где находится туркомплекс, будут расположены блокпосты,

"С 00:00 13 марта туристам будут рекомендовать не въезжать на территорию населенного пункта. В село будут пропускать местных жителей и лиц, которые там работают", – написал Бойчук на странице в Facebook.