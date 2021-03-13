В Виннице ввели "красный" уровень карантина

Винницкий городской совет принял решение ввести в городе карантинные ограничения "красного" уровня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такие меры предприняты в результате стремительного роста количество заболевших коронавирусной болезнью.

"Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 в Винницкой городской территориальной общине дополнительно к противоэпидемических мероприятиям "оранжевого" уровня, предусмотренным постановлением Кабинета Министров Украины от 09.12.2020р. № 1236 (с изменениями), в Виннице вводятся карантинные ограничения "красного" уровня о запрете проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений, учреждений культуры", – говорится в сообщении.

Ограничения действуют с 13 марта.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, "красный" уровень эпидемиологической опасности уже введен в четырех областях. При этом близки к введению соответствующих карантинных ограничений еще 10 регионов.

На данный момент в "красную" зону попали Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.