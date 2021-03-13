НСЗУ заключила контракты на стационарное лечение на 30 миллиардов

Национальная служба здоровья (НСЗУ) заключила контракты на лечение пациентов в стационарных условиях с 1081 медицинским учреждением на общую сумму 30 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"На предоставление медицинской помощи пациентам в стационарных условиях, на сегодняшний день, Национальная служба здоровья Украины заключила договоры с 1081 медицинским учреждением. На общую сумму - более 30 млрд грн. Из них - 1046 учреждений законтрактованы на предоставление стационарной помощи без проведения хирургических операций, 844 учреждения - на осуществление хирургических операций в стационарных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за предоставление стационарной помощи пациентам учреждениями здравоохранения НСЗУ уже выплатила более 28 млрд грн. В частности, 16 млрд грн получили учреждения за предоставление стационарной помощи без проведения хирургических операций, 11 млрд грн - за предоставление хирургической помощи.

Больше всего средств получили Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова - более 230 млн грн, Александровская клиническая больница города Киева - более 198 млн грн и клиническая больница скорой медицинской помощи Львова - более 191 млн грн.