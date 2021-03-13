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Зеленский анонсировал аудит приватизации недр и стратегических предприятий

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Зеленский анонсировал аудит приватизации недр и стратегических предприятий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении расследования законности приватизации стратегических предприятий и недр в стране отдельными лицами.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинскому народу.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности "Мотор-Сич", а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины. Как вообще это случилось? Опять же - риторический вопрос. Но ответы на них найдут правоохранительные органы вместе с государственной службой геологии и недр", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что украинский народ "дожен знать, каким образом и на каких условиях ряд лиц получил те или иные ресурсы". 

"И для того, чтобы установить это - будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу. Уверен, что эти ответы должны быть не риторическими, а конкретными, исчерпывающими и аргументированными - как для граждан, так и для возможных будущих судебных дел", - отметил президент.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что решение в отношении "Мотор-Сичи" СНБО принимал еще 1 марта 2018 года. Речь идет о решении "О неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей", которое было введено в действие указом Петра Порошенко 6 марта того же года, но его текст был засекречен.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


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Напередодні масового розпродажу того, що цьому гицелю і його посіпакам ніколи не належалало, провести аудит... Похвально... Цинічне стерво але цілеспрямоване. Якби в цій країні були т.з. правоохоронні органи, то воно б давно вже повинно було бути арештоване за державну зраду.
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13.03.2021 13:43 Відповісти
Передел собственности ВСЕГДА производится заради справедливости...
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13.03.2021 13:53 Відповісти
Или сам дурак или нас такими считает!!
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13.03.2021 17:55 Відповісти
языком крутить, не мешки таскать... есть пару неплохих начинаний... не доведенных до конца. интересно, доведет хоть одно???
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14.03.2021 09:25 Відповісти
 
 