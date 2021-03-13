Агентство S&P подтвердило рейтинг Украины "B/B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B", рейтинги по национальной шкале на уровне "uaA" и краткосрочные рейтинги на уровне "B".

В то же время прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный, передает Интерфакс-Украина.

"Рост, платежный баланс и государственные финансы Украины превзошли наши ожидания в 2020 году. Достаточность резервов улучшилась, что обеспечивает защиту от возможных неблагоприятных внешних событий, включая дальнейшие задержки с выплатой льготных кредитов", – пояснило агентство подтверждение рейтинга в ночь на субботу.

При этом агентство отметило, что эпидемиологические соображения по-прежнему представляют серьезный риск.

Агентство указало, что могло бы повысить рейтинги в течение следующего года, если показатели внешней ликвидности Украины и консолидация госфинансов будут лучше прогнозируемых сегодня, в том числе в результате более активного восстановления экономики.

В то же время рейтинги могут быть понижены в случае перебоев с льготным финансированием со стороны международных финансовых организаций или с рынков капитала, которые поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга, указывает S&P.

"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, таких как обеспечение независимости Национального банка Украины (НБУ), который действует как денежно-кредитный орган и регулятор финансовой системы", – отмечается в сообщении.