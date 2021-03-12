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СБУ начала расследование против руководства "Донецкоблгаза"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини Корупція

СБУ начала расследование против руководства

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", – сказано в сообщении СБУ.

Как сообщалось, "Донецкоблгаз" 6 марта прекратил поставки газа для "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долга в сумме 1,5 млрд грн. Уже на следующий день работа 59 котельных теплокоммунэнерго, которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

После этого СНБО приняло решение провести проверку "Донецкоблгаза" и рассмотреть возможность возвращения предприятия в сферу госуправления, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 38% акций "Донецкоблгаз" уже принадлежат "Нафтогазу Украины", еще около 50% оформлены на фирмы из Гонконга, которые связывают с  Сергеем Курченко.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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От дійсно: Кому війна, а кому мати рідна...
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13.03.2021 11:22 Відповісти
Нарешті, не пройшло й 6,5 років, як нарешті держава побачила, що Донецькоблгаз належав Курченка,а чесно кажучи Януковичу,і що вони по суті обкрадали підприємство, тому що воно у такому плачевному стані. Ну краще пізніше, ніж ніколи.
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14.03.2021 21:04 Відповісти
 
 