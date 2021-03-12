СБУ начала расследование против руководства "Донецкоблгаза"

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз", которые привели к отключению 58 котельных в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечение их к ответственности.

"Установлено, что владельцами ПАО "Донецкоблгаз" являются иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации. При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение", – сказано в сообщении СБУ.

Как сообщалось, "Донецкоблгаз" 6 марта прекратил поставки газа для "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долга в сумме 1,5 млрд грн. Уже на следующий день работа 59 котельных теплокоммунэнерго, которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

После этого СНБО приняло решение провести проверку "Донецкоблгаза" и рассмотреть возможность возвращения предприятия в сферу госуправления, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. 38% акций "Донецкоблгаз" уже принадлежат "Нафтогазу Украины", еще около 50% оформлены на фирмы из Гонконга, которые связывают с Сергеем Курченко.