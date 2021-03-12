Суд арестовал половину бизнеса банкира Коломойского
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 марта наложил арест на часть имущества, оформленного на гражданскую жену бывшего первого заместителя главы "Приватбанка" Владимира Яценко.
Как сообщает пресс-служба суда, речь идет об имуществе "лица, с которым подозреваемый по делу "Приватбанка" проживает одной семьей, но не находится в браке".
В частности, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, решил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, оформленных на гражданскую жену Яценко.
"Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.
Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.
Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.
Кроме того, как выяснилось позже, уже после задержания Яценко смог переоформить на гражданскую жену и дочь доли в нескольких компаниях, поскольку детективы НАБУ не применили к ним предварительный арест перед задержанием банкира.
В итоге НАБУ сначала смогло арестовать только 8 жилых домов, 2 квартиры, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судно, принадлежащие Яценко.
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