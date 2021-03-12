Суд арестовал половину бизнеса банкира Коломойского

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 марта наложил арест на часть имущества, оформленного на гражданскую жену бывшего первого заместителя главы "Приватбанка" Владимира Яценко.

Как сообщает пресс-служба суда, речь идет об имуществе "лица, с которым подозреваемый по делу "Приватбанка" проживает одной семьей, но не находится в браке".

В частности, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, решил наложить арест на депозитный счет, принадлежащий подозреваемому, а также на 1/2 часть долей корпоративных прав в уставных капиталах трех предприятий, оформленных на гражданскую жену Яценко.

"Постановление является окончательным, вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Кроме того, как выяснилось позже, уже после задержания Яценко смог переоформить на гражданскую жену и дочь доли в нескольких компаниях, поскольку детективы НАБУ не применили к ним предварительный арест перед задержанием банкира.

В итоге НАБУ сначала смогло арестовать только 8 жилых домов, 2 квартиры, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судно, принадлежащие Яценко.