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Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда

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Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда

В 2020 году Министерство финансов осуществило верификацию относительно правомерности получения реципиентами государственных выплат на общую сумму около 455 млрд грн, предоставлено около 2,5 млн рекомендаций для проведения дополнительной проверки на общую сумму 1,6 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Минфина, больше всего выявлено несоответствий при верификации субсидий. Они составляли 70% от общего количества рекомендаций по проведению дополнительной проверки правомерности выплат.

Согласно сообщению, наиболее распространенными рекомендациями относительно правомерности выплат субсидий (на примере декабря 2020 года) стали:

  • осуществление государственной выплаты уже после смерти реципиента – 21 тыс. реципиентов;
  • осуществление покупки земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн – 17,5 тыс. реципиентов;
  • наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет – 9,8 тыс. реципиентов;
  • получение субсидий одновременно по двум разным адресам – около 10 тыс. реципиентов.

В Минфине отмечают, что в 2020 году было подтверждено 78% из общего количества рекомендаций.

"Осуществляемая Минфином верификация позволила органам, осуществляющим государственные выплаты, прекратить неправомерные выплаты, а также способствовала предупреждению необоснованного начисления таких выплат в будущих периодах", – подчеркивают в министерстве.

При этом Минфин констатирует, что взыскание безосновательно выплаченных средств является сложным и затратным процессом, который предусматривает разрешение споров в судебном порядке.

"Поэтому введение в текущем году Минфином еще одного вида верификации, а именно превентивной, которая осуществляется на этапе обращения гражданина за помощью до назначения ему выплаты, является более действенным механизмом", – отмечается в сообщении..

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минфин


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Топ коментарі
+7
а скольким людям ОТКАЗАЛИ по самым тупым отмазкам? Такой статистики у них нет часом? Идет массовый отсев, денег нет, даже по центрам занятости задержка выплат, прямым текстом говорят - заявки подали ещё пол месяца назад но денег НЕТ, ждите.
наголосовали по приколу
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13.03.2021 05:59
+6
В УК статью добавить за такое мошенничество.
5 лет с конфискацией по факту выявления. Без всяких вилок. Заочно. Через суд, конечно.

Желающих "тырить" поубавится....
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12.03.2021 21:11
+5
Тюю, а "инвалидов" сколько вокруг? Наделали себе поголовно 3-ю группу, получают половину пенсии по возрасту и ходят вполне здоровые и трудоспособные.
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13.03.2021 11:39
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В УК статью добавить за такое мошенничество.
5 лет с конфискацией по факту выявления. Без всяких вилок. Заочно. Через суд, конечно.

Желающих "тырить" поубавится....
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12.03.2021 21:11 Відповісти
а скольким людям ОТКАЗАЛИ по самым тупым отмазкам? Такой статистики у них нет часом? Идет массовый отсев, денег нет, даже по центрам занятости задержка выплат, прямым текстом говорят - заявки подали ещё пол месяца назад но денег НЕТ, ждите.
наголосовали по приколу
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13.03.2021 05:59 Відповісти
например, по каким ТУПЫМ отмазкам? не городи ерунды... если отказали - есть причина. я сам получал субсидию года... а потом накрылось, так как изменили закон
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15.03.2021 10:34 Відповісти
да, ты же один в Украине, других ситуаций нет и быть не может.
иди проспись
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15.03.2021 13:31 Відповісти
ну ты назови, по какой причине отказали? а так балаболить - это на вентилятор дерьмо кидать
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15.03.2021 15:06 Відповісти
да кто ты такой, что я тебе буду что-то доказывать и отчитываться, да ещё и под таким предлогом? Научись к людям обращаться, для начала, а пока - потеряйся, зеленая слизь.
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15.03.2021 16:17 Відповісти
аналогичное зеленое чмо отрицает понижение выплат при повышении коммуналки в соседней теме, вся их суть. что-то доказывать или рассказывать - бесполезно, лучше сразу слать в пешее.
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15.03.2021 16:18 Відповісти
т.е. сначала заплатили подозрительным...а через год заметили ?
проверку перед выплатами как-то не получается проводить?
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13.03.2021 07:33 Відповісти
Я смотрю по новостям, видимо "питух" клюнул куда нужно, т.е. "Bellingcat". Минфин обнаружил за год подозрительных соцвыплат на 1,6 миллиарда - Цензор.НЕТ 297
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13.03.2021 07:42 Відповісти
Тюю, а "инвалидов" сколько вокруг? Наделали себе поголовно 3-ю группу, получают половину пенсии по возрасту и ходят вполне здоровые и трудоспособные.
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13.03.2021 11:39 Відповісти
1,6 миллиарда? Это мелочи, не обращайте внимания
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13.03.2021 15:29 Відповісти
подозрительные выплаты более 1,6 ярда? подозрительно тупой подход, вот в чем проблемма. подозрительно, таможня и налоговая недодают 15 ярдов $. подозрительно шикарно живут чиновники с маленькими зарплатами. а толку с ваших подозрений. или так, чтоб заср...ть мозги какой нибудь инфой? вот отберете у чинуш награбленное, заставите работать налоговую и таможню на государство и смотришь, мвф возьмет у нас взаймы а не мы у них
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13.03.2021 17:12 Відповісти
пнх мрази
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14.03.2021 06:22 Відповісти
розберіться з віллами яхтами автомобілями чиновників суддів імені портнова влада гопників
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14.03.2021 08:14 Відповісти
та вы ж всеравно никого не посадите! так зачем этот лишний кипеж? оборали стариков и пенсионеров и по фигу! еще и бесплатные талоны на повидло от зеленых получат, там таких любят и уважают! еще и будут друг другу рассказывать как ловко хохлогоев на бабки обували! и шо я разве не прав?
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14.03.2021 19:29 Відповісти
Субсидії та пільги мають бути ліквідовані, абсолютно усі і повністю. А натомість повинна бути збільшена мінімальна зарплата і мінімальна пенсія до рівня, що дозволяє оплачувати житло чи там проїзд у транспорті. Бо уся ця система субсидій - грандіозне наїбалово. Це спосіб прямо і легко перекладати гроші з держбюджету (читай з карманів платників податків) до комунально-транспортних магнатів (читай у кишені олігархів). Перекладати автоматично і за абсолютно непрозорими схемами. Субсидуються і мають пільги дуже часто цілком забезпечені люди, а такі що потребують допомоги реально - пролітають мимо. Крім того, субсидії це такий хитрий спосіб безкарно накручувати у небеса ціни за комунпослуги, бо люди на субсидіях, що оплачують не напряму з кишені, а з держбюджету - починають психологічно вважати що це не їх гроші, а якісь "державні", і спокійно сприймають будь-який рівень цін на комунпослуги, не протестують і не намагаються навести лад у цій сфері.
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15.03.2021 10:19 Відповісти
 
 