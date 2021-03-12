Нацкомиссия отказалась штрафовать "Донбассэнерго" за низкие запасы угля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вынесла предостережение ПАО "Донбассэнерго" по результатам проверки запасов угля на его складах в декабре 2020 года - январе 2021года.

Соответствующее решение принято на заседании регулятора в пятницу, 12 марта, передает Интерфакс-Украина.

"Мы долго разбирались с этим вопросом. Формально нарушением все-таки есть. Закрывать акт без установления нарушения мы не будем. Но ограничимся минимальной мерой – предостережением", – отметил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Изначально предполагалось наложение штрафа на компанию в 850 тыс. грн, этот вопрос выносился на заседание 10 марта, но был перенесен.

По словам Тарасюка, вопрос нуждался в дальнейшем изучении в связи с информацией компании об ошибочных данных на сайте Министерства энергетики по объемам угля.

На заседании Комиссии в пятницу было объявлено о получении соответствующего письма Минэнерго, которое позволило откорректировать первоначальные планы по выбору штрафных санкций. При этом подробности документа не разглашались.

Как сообщалось, 10 марта НКРЭКУ оштрафовала АО "ДТЭК Захидэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго" на 1,7 млн грн каждое за необеспечение в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС), а также несвоевременное информирование Министерства энергетики, НКРЭКУ и "Укрэнерго" о критической ситуации с топливом.

Перед этим, 26 февраля, НКРЭКУ оштрафовала ПАО "Центрэнерго" за нарушение лицензионных условий по обеспечению необходимых резервов топлива на 170 тыс. грн, тогда как изначально планировала наложить на компанию штраф в размере 850 тыс. грн.

Напомним, на фоне резкого похолодания в феврале запасы угля на складах ТЭС упали до критических, государственное "Центрэнерго" вынуждено было перевести ряд блоков ТЭС на сжигание более дорого газа. В то же время более 10 энергоблоков на ТЭС ДТЭК были выведены в аварийный ремонт, но вместе с потеплением в начале марта их перевели из ремонта в резерв.

При этом, по данным Госэнергонадзора, основной причиной аварийны остановок энергоблоков в начале февраля стали нарушения в действиях персонала.