Расходы госбюджета на новую взлетную полосу в аэропорту Одесса выросли еще на миллиард

ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса" Мининфраструктуры 10 марта подписало дополнительное соглашение с ООО "Спецрембуд", которым стоимость договора от 26 декабря 2013 года о строительстве аэродромного комплекса КП "Международный аэропорт "Одесса" увеличена до 3,79 млрд грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Дополнительную закупку у того же поставщика на сумму 1,02 млрд грн провели по переговорной процедуре. Это обосновали тем, что проект был скорректирован для уточнения технико-технологических показателей объекта и приведения в соответствие действующим нормативным требованиям.

Работы должны выполнить до конца 2022 года. В частности снимут старое покрытие аэродрома, выполнят земляные работы, обустроят новое покрытие аэродрома, а также светосигнальное оборудование, аварийно-спасательные станции, сети, радиотехнические объекты средств посадки и управления воздушным движением, метеообеспечения, канализационную насосную станции и т. П.

Как сообщалось, в июне 2019 года ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса" Министерства инфраструктуры уже увеличивало стоимость контракта с ООО "Спецрембуд" на реконструкцию аэропорта Одессы на 1,14 млрд – тогда она выросла до 2,77 млрд грн.

Изначально, в декабре 2013 года, "Спецрембуд" выиграл тендер на строительство аэродромного комплекса за 1,63 млрд грн. Тогда его единственным конкурентом было ООО "Проджект-ка", связанное с Борисом Кауфманом, который фактически контролирует Одесский аэропорт.

В 2014 году прокуратура Одесской области в интересах Мининфраструктуры добивалась отмены закупки из-за дискриминационных требований и несоответствия участников требованиям тендера. В августе того же года журналисты зафиксировали визит Кауфмана в Администрацию президента Петра Порошенко, а в сентябре Хозяйственный суд Одесской области признал, что закупка соответствует закону.

Сейчас учредителями одесского "Спецрембуда" во главе с Василием Огородником является Валерий Лесь из Киева и прописано в селе Гора под Киевом ООО "Риал Эстейт Запад" киевлянки Елены Лесь.

На время тендера в 2013 году "Спецрембуд" был зарегистрирован в Симферополе на Ларису Ларину из Керчи и одесское ООО "Варда Плюс" Вадима Маламанчука из Николаева.