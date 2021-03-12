Нацбанк аннулировал лицензии семи финучреждений

Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) в семи финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседании 5 марта 2021 года:

В частности, НБУ отозвал все имеющиеся лицензии:

у ООО "ФК "Анхель" (ЕГРПОУ 40505972) четыре лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

у ООО "ФК "Депт Финанс" (ЕГРПОУ 40254432) четыре лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

у ООО "Солтекс Капитал" (ЕГРПОУ 42443117) одну лицензию на предоставление услуг по факторингу;

у ПО "Ломбард "Дорадо" Силин А.С. И К" (ЕГРПОУ 31198116) одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

у ПО "Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. "Ломбард Успех" (ЕГРПОУ 36371548) одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Активы трех финансовых компаний - ООО "ФК "Анхель", ООО" ФК "Депт Финанс" и ООО "Солтекс Капитал" - составляли 1,15 млрд грн, или 0,6% от общего объема рынка финкомпаний состоянию на 1 октября 2020 года. Активы ПО "Каулько О.Б., Коршунов Ю.М. "Ломбард Успех" составляли 0,58 млн грн, или 0,01% от общего объема рынка ломбардов состоянию на 1 октября 2020 года. ПО "Ломбард "Дорадо" Силин А.С. И К" не подавал свою отчетность в Национальный банк.

Отозвать несколько лицензий:

у ООО "ФК "Модена" (ЕГРПОУ 41670960) две лицензии - на оказание услуг по финансовому лизингу и на предоставление гарантий. В компании остались действующими две лицензии - на оказание услуг по факторингу и на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Отозвать лицензию на предоставление гарантий:

у ООО "Сити Фин Альянс" (ЕГРПОУ 42309535).

Эта финансовая компания продолжает свою деятельность и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее была отозвана лицензия исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что финансовая компания не планировала вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не готова к выполнению обязательных нормативов, вступившие в силу с 1 мая 2020 года. Поэтому финансовая компания добровольно отказалась от лицензии на этот вид деятельности.

В декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив. Об этом свидетельствуют результаты представленной финансовой отчетности за девять месяцев 2020 года.

После отзыва лицензий финансовая компания лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.