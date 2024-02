Цифровое произведение искусства впервые продали на аукционе за $70 миллионов. ФОТО

Цифровое произведение искусства "Каждый день. Первые 5000 дней" художника Майкла Винкельманн (Beeple) продали на аукционе Christie's за $69 млн.

Как сообщает Голос Америки, это вывело автора картины в тройку самых дорогих художников современности.

Произведение Beeple "Каждый день. Первые 5000 дней" представляет собой коллаж из произведений, созданных художником в течение 13 лет. Работа была выставлена ​​на продажу через аукцион 25 февраля с начальной ценой всего $100. Однако цена взлетела до $69 млн в последние дни продажи. За завершением аукциона в режиме онлайн следили почти 22 миллиона человек.

Покупатель цифрового произведения получит удостоверение своей собственности на произведение в виде NFT "незаменимого жетона", который содержит изображение, а также уникальный код, подтверждающий право собственности с помощью технологии блокчейн.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7