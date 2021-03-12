Продажи лекарств в январе упали на 17%

Розничные продажи лекарств в январе 2021 года в денежном выражении сократились на 16,5% по сравнению с январем 2020 года – до 3,12 млрд грн, в натуральном выражении сократились на 34,2% – до 36 млн упаковок.

При этом, по приведенным в отчете компании SMD данным, 69% рынка в натуральном выражении занимали отечественные производители, при этом в денежном выражении на их долю приходилось 35% рынка, передает Интерфакс-Украина.

В натуральном выражении в тройку лидеров рынка входили компании "Дарница", "Фармак" и "Киевский витаминный завод".

В денежном выражении в тройку дилеров вошли "Фармак", Sanofi и "Дарница".