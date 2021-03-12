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Нацбанк выдал долгосрочное рефинансирование банкам на 2,5 миллиарда

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Нацбанк выдал долгосрочное рефинансирование банкам на 2,5 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 12 марта удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,48 млрд грн под 6,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ решил предоставить одному банку кредит рефинансирования на 100 млн грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.

Таким образом, с 8 мая 2020 года НБУ провел одинадцать тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 68,81 млрд грн.

Кроме того, с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 42 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 57,92 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 9 марта 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.

Автор: Михайло Орлюк
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еее, списочок? Знову кацапські Альфа? Спермбанк?
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12.03.2021 19:04 Відповісти
 
 