Зеленский подписал закон о повышении штрафов за выжигание сухой травы

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, на торфяниках и землях других категорий" №1259-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, закон устанавливает запрет выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение запрета предусматривается административная ответственность.

Кроме того, документ обязывает землепользователей не допускать выжигания сухой растительности с нарушением установленного порядка, обкашивать (с уборкой скошенного) и опахивать земельные участки, прилегающие к торфяникам, полезащитным лесным полосам, лугам, пастбищам, участкам со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, в полосах отвода автомобильных и железных дорог.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 19 февраля 2021 года.

Законом вводятся штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных.

В частности, штраф, налагаемый на гражданское лицо, за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, составит от 3 060 до 6 120 грн, а на должностное лицо – от 15 300 до 21 420 грн.

За выжигание торфяников, в том числе осушенных, на гражданина могут наложить штраф в размере от 3 060 до 6 120 грн, а на должностных лиц – от 15 300 до 21 420 грн.

Законом также повышеются существующие штрафы за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений, а также за нарушение прав государственной собственности на леса.