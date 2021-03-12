Экспорт зерновых превысил 33 миллиона тонн, – Минэкономики

Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 12 марта 2021 года экспортировала 33,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,6% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Об этом сообщает Информационно-аналитический портал АПК Минэкономики Украины.

В частности, экспортировано 13,85 млн тонн пшеницы; 14,68 млн тонн кукурузы; 4,02 млн тонн ячменя и 94,6 тыс. тонн муки.

Также Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн, что примерно соответствует рекордному урожаю 2019 года.