"Гарантированный покупатель" оценил убытки от недопоставок электроэнергии "Энергоатома" в 2 миллиарда

Дополнительные затраты ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") в январе-феврале 2021 года из-за недопоставок НАЭК "Энергоатом" в общей сложности 734 млн кВТ-ч электроэнергии для населения составили около 2 млрд грн.

Об этом говорится в письме "Гарантированного покупателя" в секретариат Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"Действия НАЭК "Энергоатом" привели к дополнительным необеспеченным источникам финансирования затрат ГП, связанных с докупкой в условиях дефицита средств в НЭК "Укрэнерго" как небалансов электроэнергии, которые в январе составляют 1,4 млрд грн, в феврале ожидаются на уровне свыше 0,5 млрд грн", – сказано в документе.

Согласно письму, в январе "Энергоатом" недопоставил "Гарантированному покупателю" 553,2 млн кВт-ч, в феврале – 180,8 млн кВт-ч.

Отмечается, что из-за недопоставок ресурса в феврале-мае 2020 года на 6,9 млрд кВт-ч объем недополученных "ГарПоком" средств составляет от 3,4-5,4 млрд грн.

В госпредприятии отмечают, что если бы "Гарантированный покупатель" получал электроэнергию в полном объеме и не был вынужден покупать ее на балансирующем рынке, его долги перед "Энергоатомом" за 2020 год составляли бы от нуля до 1,2 млрд грн.

Исходя из данных "Гарантированного покупателя" на сайте, его долг перед НАЭК за 2020 год составляет около 4,6 млрд грн.

Вместе с тем в письме отмечается, что "Энергоатом" без согласования с "Гарантированным покупателем" зачислил 0,8 млрд грн, или четверть полученных от него кредитных средств "Укрэнерго" в сумме 3,13 млрд грн, в оплату штрафов и пени, а не товарной продукции.

"Такие действия направлены на искусственное увеличение задолженности "ГарПока" и приводят к нарушению цели привлечения кредитных средств под госгарантии", – подчеркивается в письме.

В связи с этим "Гарантированный покупатель" просит секретариат Кабмина, в частности, предпринять меры по зачислению "Энергоатомом" полученных платежей в оплату электроэнергии, а также по возмещению ГП затрат, понесенных в связи с самостоятельным снижением "Энергоатомом" объемов поставок электроэнергии в феврале-мае 2020 года и январе-феврале 2021 года.

Как сообщалось, НКРЭКУ 10 марта оштрафовала НАЭК "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

Со своей стороны "Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.

Ранее руководство "Энергоатома" обвинило "Гарантированного покупателя" в якобы завышении объемов электроэнергии, необходимой для населения.

НАЭК "Энергоатом" в рамках ПСО реализует "Гарантировнному покупателю" для нужд бытовых потребителей порядка 50% производимой электроэнергии по цене 15 коп за 1 кВт-ч.

"Укрэнерго" для расчетов с "ГарПоком" привлекла кредит трех госбанков в сумме 10,25 млрд грн, свыше 6 млрд грн из которых равными частями уже перечислены "ГарПоком" ВИЭ-генерации и "Энергоатому".