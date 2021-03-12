Из 14 рельсовых автобусов Pesa на ходу осталось только три, – глава "Укрзализныци"

Рельсовые автобусы (автомотрисы) на многих участках экономически-выгоднее многовагонных составов, однако из 14 составов польской компании Pesa, которые закупались "Укрзализныцей" в 2002-2012 годах, сейчас на ходу два-три.

Об этом глава правления компании Владимир Жмак сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

По словам главы компании, капитально отремонтировать их очень затратно для компании.

"Сейчас мы общаемся с Pesa относительно организации программы восстановления таких рельсобусов – это проект на два-три года. Потому вопрос нужно решать системно, и помимо непосредственно электричек нужно модернизировать и закупать и такие рельсобусы. На многих участках они экономически существенно выгоднее, чем эксплуатация больших составов", – подчеркнул Жмак.

Он также отметил, что запуск рельсобусов логичен для неэлектрифицированных участков, на которых нет значительного пассажиропотока, но нужна определенная частота движения.

"Понятно, что нет смысла использовать многовагонные составы там, где нет достаточного пассажиропотока. Вопрос в том, что у нас недостаточно таких рельсобусов на ходу", – отметил Жмак.

По его словам, в настоящее время "Укрзализныця" практически еженедельно получает от народных депутатов запросы с требованием запустить очередную электричку к населенному пункту, который по каким-либо причинам остался без пассажирского сообщения.

Однако, подчеркивает Жмак, в таких случаях зачастую возникает вопрос экономической целесообразности маршрутов.