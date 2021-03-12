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Минэнерго не планирует продлевать ограничение цен на газ для населения

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Минэнерго не планирует продлевать ограничение цен на газ для населения

Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

"Министерство не намерено продлевать действие ограничений цены на газ", – сообщается в ответе министерства на запрос Интерфакс-Украина.

При этом Минэнерго ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет за собой увеличение цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень.

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона, ограничения цены ресурса.

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Как сообщалось, Кабмин на заседании 3 марта по предложению и.о. министра энергетики Юрия Витренко поручил подготовить проект постановления, согласно которому государственная "Укргаздобыча" уже в марте 2021 года должна начать реализацию газа собственной добычи поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд бытовых потребителей по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года в объемах, которые необходимы для удовлетворения потребностей этих потребителей.

Кроме того, Витренко предложил обязать "Укргаздобчу" продавать 100% газа собственной добычи с апреля 2021 года всем потребителям природного газа на условиях не хуже, чем для группы "Нафтогаз".

Ранее в Кабинете министров предполагали возможность запуска годовых контрактов на газ уже во втором квартале 2021 года. Глава правительства Денис Шмыгаль также поручил председателю НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта для ТКЭ.

Напомним, Кабинет министров установил на февраль-март предельную цену газа в 6,99 грн/кубометр для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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и то правда..зачем?))
эпоха зубожиння для клоуна и его друзей накончилась, а зебилам оно "ничего не должно"..
Та и денег от МВФ - хочется в реале... это вам не в фильме для особо тупых посылать МВФ, по факту - зебилов послали на *уй: пусть продают своих собак и платят за газ Ограничение цен на газ для населения продлевать не будут, – Минэнерго - Цензор.НЕТ 7617
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12.03.2021 16:48 Відповісти
Правильно, мочите этот "мудрый нарид". Так и надо.
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12.03.2021 20:26 Відповісти
По просьбе трудящихся ещё нужно добавить за транспортировку
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13.03.2021 10:37 Відповісти
ну не только же сыну Ахметова с обновками быть
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13.03.2021 11:32 Відповісти
 
 