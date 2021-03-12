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Власти Киева ограничили въезд грузовиков с 17:00

Новини БізнесЦензор Транспорт

Власти Киева ограничили въезд грузовиков с 17:00

12 марта в столице наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер, на дорогах - гололедица. В связи с этим с 17:00 начнет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

Такое ограничение позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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