Китай заинтересован в экспорте продовольствия из Украины, – посол

Украина и Китай заинтересованы в увеличении взаимного товарооборота и инвестиционного сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина пр итогам встречи вице-премьер-министрв по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, председательницы украинской части Комиссии по сотрудничеству между правительствами Украины и КНР Ольги Стефанишиной с послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном.

Участники встречи обсудили направления увеличения взаимного товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Фань Сяньжун отметил, что Китай заинтересован в увеличении экспорта украинских товаров, особенно продовольствия.

"Украина является одной из крупнейших стран Европы и своеобразным "мостиком между Западом и Востоком, Севером и Югом". Это создает значительные торговые возможности для мировых производителей развивать свои мощности именно в Украине. Мы также заинтересованы поддерживать динамику торговли с Китаем, открывать новые товарные рынки КНР и продолжать диалог по реализации инвестиционных проектов", - сказала Стефанишина.

Украинская сторона проинформировала представителей КНР о ходе консультаций с бизнесом по их заинтересованности в развитии отдельных направлений торговли с Китаем и приоритетных отраслей инвестиционного сотрудничества.

Среди приоритетных направлений инвестиций стороны видят: сельское хозяйство (развитие индустриальных парков с аграрным уклоном, производство и поставки сои, выращивание крупного рогатого скота); экологические проекты (переработка вторичного сырья); развитие инфраструктуры (контейнерных железнодорожных перевозок, портовой и аэропортной инфраструктуры, производство электроавтобусов, проекты "смартсити") и другие.

Ольга Стефанишина и Фань Сяньжун договорились ускорить разработку дорожной карты реализации "Программы сотрудничества Украины и КНР в Инициативе совместного строительства "Экономического пояса шелкового пути" и "Морского шелкового пути 21 в.".