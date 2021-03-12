Ярославский получил разрешение открыть казино в его пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace

Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, получил разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие первого в Харькове казино.

Об этом сообщила группа DCH на своем официальном сайте со ссылкой на полученный документ от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

"Компания "ФКМ-4", входящая в группу DCH, получила разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие казино в пятизвездочном luxury-отеле Kharkiv Palace", — сказано в сообщении на сайте группы Ярославского.

Как уточнили в пресс-службе DCH, общая площадь будущего первого в Харькове казино составит свыше 1 300 квадратных метров.

"Выдать ООО "ФКМ-4" разрешение, подтверждающее соответствие помещения для организации и проведения азартных игр в игорном заведении требованиям, установленным Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведении азартных игр, размещенного на первом этаже и в группе помещений антресоли над первым этажом отеля "Харьков Палац", — привели на сайте DCH цитату из решения КРАИЛ.

Соответствующие документы компания "ФКМ-4", согласно решению Комиссии, получит на протяжении пяти дней. В этот же срок на официальном сайте регулятора азартных игр будет официально опубликована информация о выдаче разрешения.

Пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace — визитная карточка первой столицы Украины, который был возведен по инициативе и на средства бизнесмена из TOP-10 Forbes Ukraine Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012), и стал первым отелем класса люкс в городе. Общая сумма инвестиций в проект составила около $ 126 млн. К нынешнему времени Kharkiv Palace *5 стал излюбленным местом для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, отель встречает политиков и дипломатов мирового уровня, звезд кино, музыки и спорта.

Согласно авторитетным международным рейтингам, пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace входит в перечень самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы.