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Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

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Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

Руководство Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей вскоре после назначения назначило себе выплаты на сумму 1,2 млн грн в виде премий, пособий и стимулирующих выплат.

Об этом говорится ответе Комиссии на запрос Bihus.Info.

Комиссия начала работу в конце ноября 2020 года. И уже через несколько недель, в декабре, члены комиссии получили значительные дополнительные выплаты к зарплате за работу в ноябре-декабре:

  • Евгений Гетман – 326 тыс. грн;
  • Елена Водолажко – 270 тыс. грн;
  • Алексей Ботезат – 263 тыс. грн;
  • Кристина Дутка-Гефко – 256 тыс. грн;
  • Иван Рудый (председатель Комиссии) – 97 тыс. грн.

Кроме премий, в эту сумму входит помощь на решение бытовых вопросов и стимулирующие выплаты.

Как отмечает издание, на то время Комиссия еще не выдала ни одной лицензии, поэтому никого дохода в бюджет от оплаты лицензий не последовало.

Недавно Комиссия также поддержала законопроект народного депутата Олега Марусяка, который предлагает одновременно и уменьшить налоги для игорного бизнеса, и втрое сократить уже утвержденную годовую стоимость лицензий на деятельность букмекеров, онлайн-казино и на игровые автоматы.

Например, годовая плата за лицензию на букмекерскую деятельность сейчас составляет 108 млн грн. Ее предлагают сократить до 36 млн грн. Годовая плата за лицензию на деятельность онлайн-казино – 23,4 млн грн. В случае принятия законопроекта Олега Марусяка, она будет уменьшена до 7,8 млн грн.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря 2020 года Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Ранее Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Bihus.Info


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Топ коментарі
+3
И СРАЗУ ДЖЕК-ПОТ
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12.03.2021 17:31
+2
на впк та армію грошей нема, а на азартні ігріща з бюджетом у клоунів грошей завжди вистачає.....
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12.03.2021 17:31
+2
Вот на хрена такие нужны? Почему их не посадить с конфискацией, тут **** чек на пиво не выдал на пол литра 16гр, 17000 заплати.
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12.03.2021 17:32
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Председатель себе премию положил в 3 раза меньше "членов".
Он такой стеснительный или честный?
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12.03.2021 17:03 Відповісти
Первые четыре ему занесут "откат". А он сам как бы на вершине пищевой цепи.
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12.03.2021 17:39 Відповісти
на впк та армію грошей нема, а на азартні ігріща з бюджетом у клоунів грошей завжди вистачає.....
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12.03.2021 17:31 Відповісти
И СРАЗУ ДЖЕК-ПОТ
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12.03.2021 17:31 Відповісти
Вот на хрена такие нужны? Почему их не посадить с конфискацией, тут **** чек на пиво не выдал на пол литра 16гр, 17000 заплати.
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12.03.2021 17:32 Відповісти
Фирма еще нифига не заработала, а премии себе выписали. Можно мне на месяц так поработать? Очень денюжка нужна...
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12.03.2021 18:13 Відповісти
красавцы)))
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12.03.2021 19:46 Відповісти
нахера работать)
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12.03.2021 19:48 Відповісти
пацы пацы возьмите меня на рбт
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12.03.2021 20:08 Відповісти
гДЕ они набрали только этих мразей!
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12.03.2021 20:55 Відповісти
 
 