СБУ обнаружила партию контрабандного янтаря стоимостью 2 миллиона

Служба безопасности Украины заблокировала в Ривненской области контрабанду незаконно добытого янтаря.

Как сообщает пресс-центр СБУ, во время обысков было изъято 260 кг "солнечного камня" на сумму почти 2 млн грн.

По информации следствия, товар планировали переправить контрабандой в одну из стран Восточной Азии.

Незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Злоумышленники незаконно добывали янтарь для реализации на черном рынке, в том числе и иностранным заказчикам.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, покупка, передача, переработка янтаря) УКУ продолжается досудебное расследование.