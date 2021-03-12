Банкир Коломойского не смог отменить свое задержание в аэропорту через суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в пятницу, 12 марта, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты бывшего первого заместителя главы "Приватбанка" Владимира Яценко, которая требовала признать его задержание незаконным и отменить установленную меру пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, отказал стороне защиты в удовлетворении апелляции и оставил без изменений решение следственного судьи ВАКС от 25 февраля 2021 года, согласно которому к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 52,21 млн грн", – сказано в сообщении.

В САП напомнили, что срок действия установленной меры пресечения в отношении Яценко – до 22 апреля 2021 года.

Как сообщалось, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко, бывшего первого замглавы правления "Приватбанка" до национализации. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Кроме того, как выяснилось позже, уже после задержания Яценко смог переоформить на гражданскую жену и дочь доли в нескольких компаниях, поскольку детективы НАБУ не применили к ним предварительный арест перед задержанием банкира.

В итоге НАБУ смогло арестовать только 8 жилых домов, 2 квартиры, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судно, принадлежащие Яценко.