Россия продолжает блокировать поставки угля из Казахстана в Украину

Казахстан считает барьером со стороны РФ необходимость согласовывать объемы экспорта угля в Украину и продолжает переговоры с российской стороной об отмене такого ограничения.

Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Интерфакс-Украина.

В ведомстве напомнили, что Россия с лета 2019 года ввела ограничения на поставки и транзит ряда товаров в Украину, в том числе под ограничения попал и транзит казахстанского угля.

"По информации казахстанских предприятий, украинские предприятия из-за существующей проблемы несогласования со стороны российских государственных органов и, соответственно, несистематичных поставок казахстанского угля отказываются от сотрудничества", – говорится в комментарии министерства.

"Применяемый российской стороной порядок согласования провоза товаров на территорию Украины через территорию Российской Федерации, по сути, является квотированием казахстанского экспорта с неопределенными условиями, так как не дает возможности просчитать перспективы экспорта казахстанских товаров и не позволяет осуществлять их экспорт в полном объеме. В связи с чем, казахстанская сторона выступает за исключение данного барьера", – заявляет Мининдустрии Казахстана.

В ведомстве уточнили, что этот вопрос в настоящее время обсуждается с российской стороной.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Министерство торговли и интеграции республики Казахстан сообщило, что Россия разрешила поставлять казахский уголь в Украину через территорию РФ в объеме 140 тыс. тонн в месяц. Однако по мнению министра торговли и интеграции республики Бахыта Султанова, "предложенный размер не покрывает запрос казахстанских экспортеров угля в полном объеме".

Ранее Минторговли Казахтана оценило потери угольной промышленности страны в связи с ограничениями РФ на поставку угля на украинский рынок через российскую территориюв более $11 млн в месяц.

В связи с возникшими обстоятельствами АО "АрселорМиттал Темиртау" и Национальная палата предпринимателей Казахстана обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), которая признала наличие признаков препятствия. В Минторговли уточнили, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении ЕЭК.

Напомним, в середине апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. При этом постановлением определен перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их выдает Минэкономразвития РФ). В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь.