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Кличко вернул на работу своего заместителя, отстраненного после обысков СБУ

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Кличко вернул на работу своего заместителя, отстраненного после обысков СБУ

Мэр Киева Виталий Кличко решил вернуть к исполнению обязанностей первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника.

Соответствующее распоряжение Киевского городского головы №111 подписано 11 марта, сообщает пресс-служба столичной госадминистрации (КГГА).

Ранее Николай Поворозник заявил о завершении досудебного расследования дела, в котором он фигурировал. Сейчас материалы производства направлены в суд. Согласно опубликованному им письму от Службы безопасности Украины Николай Поворозник не является стороной или участником вышеупомянутого уголовного производства.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко отстранил Поворозника от исполнения служебных обязанностей в апреле 2020 года.

Перед этим в здании КГГА прошли обыски, связанные с вымогательством взятки от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Чиновник действовал через посредника, который был задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

В эфире телеканала "1+1" Игоря Коломойского были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника, который якобы должен был передать деньги Николаю Поворознику. Эту информацию подтверждали источники друхи СМИ. В СБУ дело официально не комментировали, сам Поворозник свою вину отрицал.

Автор: Михайло Орлюк
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