Минсоцполитики обнаружило 800 частных приютов и домов престарелых

Национальная социальная сервисная служба выявила почти 800 частных субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги с проживанием лицам пожилого возраста и лицам с инвалидностью, бездомным лицам, лицам, освобожденным из мест лишения свободы, лицам с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики по итогам проведения соответствующей проверки.

Согласно сообщению, в том числе 114 выявленных субъектов хозяйствования прекратили свою деятельность либо не предоставляют услуги с проживанием, а 680 субъектов хозяйствования предоставляют такие услуги.

При этом при проведении проверок выявлено, что 146 субъектов хозяйствования соответствуют критериям деятельности поставщиков социальных услуг, утвержденным постановлением Кабинета министров. Из них 29 внесены в реестр поставщиков социальных услуг, с еще 117 субъектами проводится работа по их внесению в реестр.

В то же время в отношении 534 субъектов хозяйствования отсутствует полная информация о соответствии критериям деятельности поставщиков социальных услуг, информация о них не внесена в Реестр.

"По результатам проверки Минсоцполитики поручило Нацсоцслужбе провести работу с областными, Киевской городской государственными администрациями по информированию всех выявленных субъектов хозяйствования о необходимости предоставления информации для включения в Реестр", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в конце января Минсоцполитики поручило Национальной социальной сервисной службе с участием областных администраций в течении месяце выявить и внести в госреестр данные о частных домах престарелых, а также заведениях для лиц с инвалидностью и наркозависимых.

Причиной проверок стал пожар в частном доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.