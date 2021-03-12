Экс-глава правления ОГХК обвинил нынешнего руководителя предприятия в манипуляциях

Бывший глава правления АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Александр Гладушко заявил, что действующий исполняющий обязанности руководителя компании Артур Сомов пытается присвоить ему репутацию преступника, чтобы прикрыть собственную некомпетентность в управлении государственным предприятием.

Об этом он сообщил в комментарии "Главкому".

"Попытки господина Сомова избежать ответственности за состояние дел в ОГХК накануне приватизации просто поражают", – сказал Гладушко.

Он отметил, что не является фигурантом ни одного уголовного дела в отношении коммерческой деятельности ОГХК.

"Убытки в $38 млн, причиненные будто бы компании под моим руководством в 2019 году существуют только в воображении господина Сомова и не подтверждены ни одним решением суда. Именно суд должен определять, кто виноват в этих убытках, если они есть. Не стыкуются эти обвинения с утверждениями самого господина Сомова о том, что ОГХК "была и остается прибыльной", – добавил Гладушко.

Экс-руководитель ОГХК выразил сомнения относительно прибыли компании в 600 млн в 2020 году.

"Опытный финансовый эксперт, анализируя эффективность деятельности компании за этот период, будет обращать внимание на динамику результатов операционной деятельности. Что мы видим из официальной отчетности компании за 9 месяцев 2020 года? Чистый доход компании от реализации продукции уменьшился более чем на 500 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 2,2 млрд грн против 2,7 млрд, когда еще работало экс-руководство. Это означает, что компания продавала гораздо меньше продукции, а увеличение реализации и является задачей госпредприятия. По этой причине существенно уменьшился валовой доход компании в 2020 году – на 183,4 млн грн", – отмечает он.

При этом, обращает внимание Гладушко, другие операционные доходы компании за этот период выросли почти в 5 раз – до 221,3 млн гривен.

"Это говорит нам о том, что ОГХК банально зарабатывала на колебании курса валют, поскольку является экспортером продукции. Курсовые разницы увеличили прибыль ОГХК. Это объективная картина для всех предприятий, занимавшихся экспортом продукции в 2020 году. В стране существенно вырос курс доллара, выросли доходы экспортеров в гривне", – утверждает он.

Также, по мнению Гладушко, действующий и.о. компании "прибегнул к еще одной хитрости – уменьшению операционных расходов". В частности, расходы на сбыт продукции - основную деятельность компании – снизились с 203,6 млн грн до 144,5 млн грн.

"Это означает, что компания экономила на основной деятельности и меньше финансировала производство. Видимо поэтому мы дважды слышали об остановке Вольногорского ГМК по причине ненадлежащего материального обеспечения и несвоевременной оплаты энергоносителей. Таким образом, мы имеем дело с искаженной реальностью вокруг деятельности ОГХК", – подчеркнул он.

По мнению Гладушко, "последний шаг Фонда госимущества по финансированию Электротяжмаша в сумме 40 млн грн за счет ОГХК под залог имущества должен удивить потенциальных инвесторов".