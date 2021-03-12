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Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко

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Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко

В декабре 2020 года 32-летний Дамир Ахметов приобрел виллу в Швейцарии за 65 млн франков или 2 млрд грн.

Об этом в статье для Kyiv Post написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший журналист Сергей Лещенко.

Дом расположен на берегу Женевского озера, в Везеназе. На частной улице старший сын Рината Ахметова купил два дома: большую виллу и дом поменьше, находящийся по соседству. Общая площадь купленного земельного участка, на котором расположены дома, – 7 600 квадратных метров.

Продавцом недвижимости является французский бизнесмен родом из саудовской Аравии Мансур Акрам Оджех, входящий в сотню самых влиятельных арабов мира.

Известно, что Дамир Ахметов покинул Украину в десятилетнем возрасте, учился в Швейцарии и Великобритании, а также стал членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца – ДТЭК и "Метинвест". Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Лещенко отмечает, что средства на покупку недвижимости за границей семья Ахметовых получает, в частности, за счет "Укрзализныци". Он указывает, что "бизнес-модель Рината Ахметова ведет к деградации национального железнодорожного перевозчика", так как он является основным клиентом компании, используя ее для транспортировки железной руды в украинские порты, откуда она отправляется за границу.

Прибыль Ахметова, уверен журналист, формируется не только за счет "смехотворной ренты за добычу железной руды". Для реализации на мировых рынках ее необходимо транспортировать в морские порты Украины по путям национальной железнодорожной компании "Укрзализныця". Тарифы на транспортировку железной руды не покрывают затрат - каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци", отмечает Лещенко. 

"В целом "Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды. В масштабах государственной компании это астрономическая цифра, которая эквивалентна сумме, достаточной для покупки 250 легковых автомобилей, или четырех домов для Дамира Ахметова", – говорится в статье.

Журналист напомнил, что в 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса One Hyde Park в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов.

Ахметов также купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра в 2019 году. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу Les Cedres производителю алкогольных напитков Campari Group.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Kyiv Post


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Топ коментарі
+23
Вот так бандюки из 90-х становятся "уважаемыми бизнесменами" и соседями уважаемых бизнесменов...
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12.03.2021 13:06
+17
а заметили скока сразу защитников ахметки набежало пахана защищать....
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12.03.2021 13:26
+15
Ахметов, как и Коломойский, Пинчук, Фирташ и др. - гнилая опухоль на теле Украины, выдаивают из Украины все ценное, загаживают землю, травят украинцев вредными отходами, платят за вредный, тяжелый труд минимальными зарплатами и ничего не вкладывают в развитие Украины.
Сами со своими семьями живут в роскоши в Швейцарии и Монако и дышат чистым воздухом Альп и Средиземного моря за наш, украинцев, счет.
А Ахметову с его миллиардами все равно никогда не избавиться от кровавой "славы" страшных 90-х годов правой руки главаря донецкой ОПГ Ахатя Брагина
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12.03.2021 13:42
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Вот так бандюки из 90-х становятся "уважаемыми бизнесменами" и соседями уважаемых бизнесменов...
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12.03.2021 13:06 Відповісти
из таких бандюков их Кучма создал, спасибо Данилыч !
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12.03.2021 14:28 Відповісти
Коли вже цього рудого смердючого клопа хтось придушить???
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12.03.2021 13:10 Відповісти
ніколи
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12.03.2021 13:32 Відповісти
Краще нехай Сірьожа розкаже про вої доходи та надбання. Як там наблюдається ?
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12.03.2021 13:14 Відповісти
А Серлєщ не купив, тому і сердицця. Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко - Цензор.НЕТ 6423
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12.03.2021 13:16 Відповісти
Він знайшов себе, серед плісняви. ***** чужі гроші, мовчить про свої. "Патріот", ****..
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12.03.2021 15:14 Відповісти
ну Ахметов зрозуміло звідки взяв кошти. а от ти, Сірожа за які нахер заслуги півляма отримуєш?
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12.03.2021 13:19 Відповісти
Сын Ахметова - Дамир играет в компьютерные онлан-игры и чтобы побеждать в одной из таких игр, он обратился за помощью к человеку, который учил его как быть "папкой" в игре и правильно всех нагибать).
Короче Дамирчик слил с одной их папиных кредиток 200 тыс. дол. за пол года такого обучения)))
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12.03.2021 13:22 Відповісти
а заметили скока сразу защитников ахметки набежало пахана защищать....
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12.03.2021 13:26 Відповісти
педроботы защищают друга свиночолого по дерибану.
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12.03.2021 13:31 Відповісти
2 лярда ахметов украл уже при зеленском. Но зеленский этого абсолютно не замечает. Совпадение?
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12.03.2021 16:07 Відповісти
Точно! А до зеленского ринат в поездах побирался))
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12.03.2021 16:23 Відповісти
Господин Ахметов не украл, а проинвестировал, а на вложеный капитал получил дивиденды, он же не виноват, что в Укрзаліниці продают услуги ниже себестоимости, оказывается так можно, при этом не платя налоги, ну ни чего мелкий и средний бизнес заплатит пока не лег.
Инветиционная няня,как сам себя назвал Зеленский подписала закон, о крупных инвестициях, по которому крупному бизнесу должно помагать государство, так, что все законно.
Экономика растет, жаль только, что не у тех кому положено по закону и Конституции - у населения, а власть старается за малую долю, а может и не за малую ,не для себя ведь,а для народа, заседает, делит бюджет и ресурсы, когда другие что то делают во время пандемии,главное процесс, а не результат, потому маємо, що маємо.
Так , что правильной дорогой идем товарищи, догоним и перегоним Гондурас, а может и Северную Корею.
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12.03.2021 17:52 Відповісти
А вы думали он вакцину для Украинцев закупит?
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12.03.2021 13:31 Відповісти
Мафия жирует с грабежа Украины.
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12.03.2021 13:36 Відповісти
І про ці тарифи і всю цю руду нічого не знав шановний пан Петро, в минулому президент...От цікаво получається...Виходить деяким олігархам можна було спокійно державу доїти ...Ну і звісно петро Олексійович нічого про це не знав..
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12.03.2021 13:37 Відповісти
Ой, а сейчас на него сядут? Или так отпустят, плати государство дальше...
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12.03.2021 14:43 Відповісти
Вопросы к Серлещу:
1. Известно ли Серлещу, что деньги уведенные Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и прочими "Попечителями" Бубочки, из бюджета и карманов жителей образовались в результате схем, покрываемым и разрешаемым Охфисом Бубочки и им самим?
2. Известно ли Серлещу, за что ему, абсолютному профану во всем, что не касается написания пасквилей, Бубочка жаловал должность в зализныце и царское содержание?
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12.03.2021 13:39 Відповісти
Если место слова Бубочка вставить Гецьман - ничего не изменится
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12.03.2021 20:03 Відповісти
Ахметов, как и Коломойский, Пинчук, Фирташ и др. - гнилая опухоль на теле Украины, выдаивают из Украины все ценное, загаживают землю, травят украинцев вредными отходами, платят за вредный, тяжелый труд минимальными зарплатами и ничего не вкладывают в развитие Украины.
Сами со своими семьями живут в роскоши в Швейцарии и Монако и дышат чистым воздухом Альп и Средиземного моря за наш, украинцев, счет.
А Ахметову с его миллиардами все равно никогда не избавиться от кровавой "славы" страшных 90-х годов правой руки главаря донецкой ОПГ Ахатя Брагина
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12.03.2021 13:42 Відповісти
Ну купил и купил, это преступление?
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12.03.2021 14:19 Відповісти
Преступление - это то, что купил он это на НАГРАБЛЕННЫЕ у Украины и украинцев деньги. Ибо когда олигарх использует политиков для того, чтобы снимать дополнительную маржу за счет убытков государственных компаний и за счет того, что граждан обязуют платить за украинский уголь по цене Роттердама+доставка из Роттердама - этот олигарх тем самым является вором и залазит в карман к каждому украинцу..
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12.03.2021 14:54 Відповісти
Преступление в том, что всё это он купил за наши деньги, улавливаешь???
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12.03.2021 15:05 Відповісти
Почему империя этого татарина успешно существует?...Ответ банален - умеет дарить красивые кейсы которые очень соблазнительны и всем держимордам нравятся, после чего сразу становится легко и хорошо... Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко - Цензор.НЕТ 11
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12.03.2021 14:24 Відповісти
а еще в 2014 году этот "властелин" позволил в своей "империи" хозяйничать рашистским наемникам и бандитам ... или он не "властелин" а штатный агент ***** ?
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12.03.2021 14:34 Відповісти
У Ахмєта,на відміну від Лєщєнка,були гроші на придбання житла.
(Особливо гидко,що про схематоз на УЗ пише дармоїд на шиї УЗ з щомісячною зарплатнею в півмільйона)
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12.03.2021 14:24 Відповісти
обоим Ахметовым советую пересмотреть фильм "УГРЮМ РЕКА" там почти про них.
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12.03.2021 14:28 Відповісти
И ты купи. У тебя тоже уже деньги есть. Уродец, антикоррупционный...
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12.03.2021 14:40 Відповісти
Нахрен был нужен закон о финансировании партий? Это все что я хотел бы спросить у Лещенка, потому что он как посвященный в проблемы слуг часто апеллирует к невозможности протянуть то или иное решение (закон\поправку) из-за влияния групп депутатов контролируемых олигархами, там в этом гадючнике - ВР, может с десяток парламентариев найдется представляющих интересы избирателей, все остальные кормятся с рук криминально-олигархических синдикатов или отдельных личностей, за которыми не то что тюрьма, электрический стул плачет. Идея этого закона, о финансировании партий, это уменьшение коррупционной составляющей, зависимости партий\партийных нардепов от большого капитала, но каждый день мы слышим о группах влияния, в стране где нет закона о лоббировании но есть множество законов предусматривающих наказание за подкуп чиновника. Еще важно, это направление и деятельность партий, достаточно преодолеть 5% и они получают финансирование не зависимо от того какие идеи продвигают, даже если это антигосударственные, антиукраинские идеи воплощенные в законы или поправки, да только одна трибуна ВР чего стоит, вышел рецидивист и аферюга рабинович и кричит - вы все фашисты !!! И я должен эту клоаку ОПЗЖ содержать??? Не говоря уже о том, что весь депутатский корпус живет как при коммунизме, все бесплатно и на высшем уровне. Почему украинский налогоплательщик должен содержать нардепов получающих кеш с коррупционных схем и позволяющих эти схемы реализовывать, да еще и ведущих антигосударственную деятельность, вот пусть об этом расскажет Лещенко, а то что Ахметов младший богат как Ахметов старший, ну так это ж не сенсация, это одна семья, а богатства этой семьи результат работы продажных чиновников и журналистов, в том числе таких как Лещенко, паразитирующих на борьбе с коррупцией. Не было бы таких как Ахметов, жил бы ты Лещенко в хрущевке, как большинство простых журналистов.
Наводите порядок в парламенте, кабмине, это источник самой разрушительной формы коррупции, государственной, где преступление обретает форму закона.
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12.03.2021 14:46 Відповісти
Ну *********. 200 лямов+200 лямов)) И шо? У пенсов пенсия больше стала?)))))
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12.03.2021 14:47 Відповісти
Всякая нечисть ахметова защищает. Тьфу
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12.03.2021 14:49 Відповісти
Ваccерман Железный:

"Лещенко подорвало пукан,что 33-летний бизнесмен, миллионер, магистр наук в сфере финансов от лондонской Business School и женой-дочерью миллиардера,купил себе в Швейцарии дом за 2 ярда гривен, а он, 40-летний долбо** с дипломом «журналиста» от КНУ, квартиру в Киеве за 7 лямов. Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко - Цензор.НЕТ 7717"
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12.03.2021 15:17 Відповісти
"В целом "Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды."
Некоторые считают, что Ахметов - спаситель региона после того, как он заплатил 70 млн грн. за кислород. ( https://censor.net/ru/news/3252777/metkombinat_ilicha_snabjaet_bolnitsy_mariupolya_kislorodom_dlya_lecheniya_bolnyh_covid19 )

Вот на такую "гречку" от олигархов и попадаются украинцы.
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12.03.2021 15:40 Відповісти
а ведь ахметка Украине беду принёс! это он зэка януковича породил зараза!
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12.03.2021 16:06 Відповісти
Когда звучат фамилии таких миллиардеров как форд, гейтс, маск, ортега, кампрад, ни у одного человека в мире нет вопросов к происхождению их денег. А что для человечества сделал ахметов, что стал миллиардером? Он цинично грабил нищий народ, грабил нищих даже во время эпидемии и войны. Самое смешное, что ограбленное быдло до сих пор верит, что ахметов успешный предприниматель. рыжая тварь, как был 30 лет назад шпиллером из электрички, так и остался, только теперь колличество кинутых ним лохов перевалило за 40млн чел.
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12.03.2021 16:17 Відповісти
Для этих ублюдков жизнь удалась, а "быдло" (в их представлении) пусть пашет на их предприятиях и сводит концы с концами.
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12.03.2021 16:27 Відповісти
Внук Кучми - недолжен не в чьом себе отказивать!
Ахметов груді! Гудок наєл!?
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12.03.2021 16:30 Відповісти
Органические вещества червяки перерабатывают на гумус-ценный продукт и в чистом виде снабжают им те страны которые могут платить. Украина любит своих червяков и не любит саму себя
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12.03.2021 16:54 Відповісти
Еко закрутив
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12.03.2021 17:07 Відповісти
В 90-х була тема - продавали хробаків, які покращували грунт.
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12.03.2021 17:09 Відповісти
Ахметов столько преступлений совершил против Украины, что он заслуживает 25 пожизненных сроков!
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12.03.2021 17:15 Відповісти
" Пухнет" с голоду, сученок...
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12.03.2021 18:28 Відповісти
Хрен с ним, если б это не были украденные у нас с вами деньги...
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12.03.2021 18:29 Відповісти
Как-то слишком дёшево, может нужно поднять тариф в два раза и прикупить что-то получше? 😁
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12.03.2021 19:39 Відповісти
ну а ****...
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12.03.2021 19:42 Відповісти
" Роттердам +" превращается, роттердам превращается..., превращается... В элегантную виллу !!! Аплодисменты !
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12.03.2021 19:59 Відповісти
**@ли они ваше СНБО и потуги «борьбы с олигархами».
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13.03.2021 11:53 Відповісти
 
 