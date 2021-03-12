Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда, – Лещенко
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В декабре 2020 года 32-летний Дамир Ахметов приобрел виллу в Швейцарии за 65 млн франков или 2 млрд грн.
Об этом в статье для Kyiv Post написал член наблюдательного совета "Укрзализныци" и бывший журналист Сергей Лещенко.
Дом расположен на берегу Женевского озера, в Везеназе. На частной улице старший сын Рината Ахметова купил два дома: большую виллу и дом поменьше, находящийся по соседству. Общая площадь купленного земельного участка, на котором расположены дома, – 7 600 квадратных метров.
Продавцом недвижимости является французский бизнесмен родом из саудовской Аравии Мансур Акрам Оджех, входящий в сотню самых влиятельных арабов мира.
Известно, что Дамир Ахметов покинул Украину в десятилетнем возрасте, учился в Швейцарии и Великобритании, а также стал членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца – ДТЭК и "Метинвест". Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.
Лещенко отмечает, что средства на покупку недвижимости за границей семья Ахметовых получает, в частности, за счет "Укрзализныци". Он указывает, что "бизнес-модель Рината Ахметова ведет к деградации национального железнодорожного перевозчика", так как он является основным клиентом компании, используя ее для транспортировки железной руды в украинские порты, откуда она отправляется за границу.
Прибыль Ахметова, уверен журналист, формируется не только за счет "смехотворной ренты за добычу железной руды". Для реализации на мировых рынках ее необходимо транспортировать в морские порты Украины по путям национальной железнодорожной компании "Укрзализныця". Тарифы на транспортировку железной руды не покрывают затрат - каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци", отмечает Лещенко.
"В целом "Укрзализныця" ежегодно теряет 8 млрд грн из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды. В масштабах государственной компании это астрономическая цифра, которая эквивалентна сумме, достаточной для покупки 250 легковых автомобилей, или четырех домов для Дамира Ахметова", – говорится в статье.
Журналист напомнил, что в 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса One Hyde Park в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов.
Ахметов также купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра в 2019 году. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу Les Cedres производителю алкогольных напитков Campari Group.
Будь ласка, зачекайте...
Короче Дамирчик слил с одной их папиных кредиток 200 тыс. дол. за пол года такого обучения)))
Инветиционная няня,как сам себя назвал Зеленский подписала закон, о крупных инвестициях, по которому крупному бизнесу должно помагать государство, так, что все законно.
Экономика растет, жаль только, что не у тех кому положено по закону и Конституции - у населения, а власть старается за малую долю, а может и не за малую ,не для себя ведь,а для народа, заседает, делит бюджет и ресурсы, когда другие что то делают во время пандемии,главное процесс, а не результат, потому маємо, що маємо.
Так , что правильной дорогой идем товарищи, догоним и перегоним Гондурас, а может и Северную Корею.
1. Известно ли Серлещу, что деньги уведенные Ахметовым, Коломойским, Пинчуком и прочими "Попечителями" Бубочки, из бюджета и карманов жителей образовались в результате схем, покрываемым и разрешаемым Охфисом Бубочки и им самим?
2. Известно ли Серлещу, за что ему, абсолютному профану во всем, что не касается написания пасквилей, Бубочка жаловал должность в зализныце и царское содержание?
Сами со своими семьями живут в роскоши в Швейцарии и Монако и дышат чистым воздухом Альп и Средиземного моря за наш, украинцев, счет.
А Ахметову с его миллиардами все равно никогда не избавиться от кровавой "славы" страшных 90-х годов правой руки главаря донецкой ОПГ Ахатя Брагина
(Особливо гидко,що про схематоз на УЗ пише дармоїд на шиї УЗ з щомісячною зарплатнею в півмільйона)
Наводите порядок в парламенте, кабмине, это источник самой разрушительной формы коррупции, государственной, где преступление обретает форму закона.
"Лещенко подорвало пукан,что 33-летний бизнесмен, миллионер, магистр наук в сфере финансов от лондонской Business School и женой-дочерью миллиардера,купил себе в Швейцарии дом за 2 ярда гривен, а он, 40-летний долбо** с дипломом «журналиста» от КНУ, квартиру в Киеве за 7 лямов. "
Некоторые считают, что Ахметов - спаситель региона после того, как он заплатил 70 млн грн. за кислород. ( https://censor.net/ru/news/3252777/metkombinat_ilicha_snabjaet_bolnitsy_mariupolya_kislorodom_dlya_lecheniya_bolnyh_covid19 )
Вот на такую "гречку" от олигархов и попадаются украинцы.
Ахметов груді! Гудок наєл!?