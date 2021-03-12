Мэр Тернополя пригрозил отключать заведениям воду и тепло за нарушение карантина

В развлекательных заведениях Тернополя в случае нарушения карантинных ограничений будут отключать воду, отопление и другие коммуникации.

Об этом заявил глава города Сергей Надал в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"В последнее время есть очень много информации от контролирующих органов, что многие субъекты хозяйствования в нашем городе, особенно те, которые имеют развлекательные заведения, ночные заведения, которые имеют право на ночную торговлю, нарушают карантинные требования, тем самым создавая угрозу распространения инфекции", - сказал он.

По его словам полиции поручили усилить контроль за соблюдением карантинных мер этими учреждениями. Также к этой работе присоединится управление торговли и управление ЖКХ.

Надал подчеркнул, что в случае доказанности нарушений, отказа прислушаться к рекомендациям, учреждениям будут отключать воду, работу канализации, отопление и другие сети.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 марта зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. По данным СНБО, это наибольшее количество заболевших за сутки с 11 декабря 2020 года.