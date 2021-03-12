Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо за неделю на 10-50 копеек

Розничные сети АЗС за неделю с 5 по 12 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 копеек за литр.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

В сети SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 30,48 грн/л, А-95 – до 31,48 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне – 29,98 грн/л.

На 30-50 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети "Автотранс": цена "двойки" выросла до 25,60 грн/л, "пятерки" – 26,60 грн/л, дизтоплива – до 24,20 грн/л. На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ – на 10 коп./л. Chipo подняла цены на 26-34 коп./л.

AMIC, BVS, SUNOIL, "Овис" подняли цены в пределах 10-50 коп/л.

При этом все виды топлива на станциях Glusco подешевели на 18 коп/л