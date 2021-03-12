Транзит грузов через Украину упал из-за коронавируса на 20%, – глава "Укрзализныци"

Транзит по железной дороге через Украину в связи с карантином, введенным из-за распространения COVID-19, а также падением экономики во всем мире упал приблизительно на 20%.

Об этом сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время транзит, который для нас является одним из самых выгодных видов деятельности, значительно сократился, приблизительно на 20%. Но это было связано и с карантинными ограничениями, и с падением экономики, которое наблюдалось во всем мире. С ноября-2020 наметилась позитивная тенденция", - сказал он в интервью агентству.

Жмак отметил, что в настоящее время наиболее потенциально интересное направление для "Укрзализныци" в этой отрасли - это контейнерные перевозки по "Шелковому пути".

"Если в прошлом году мы приняли порядка 20 контейнерных поездов, то только за два месяца этого года к нам уже пришло четыре и транзитом через Украину – еще 27. Мы же хотим добиться, чтобы контейнерный поезд прибывал практически ежедневно", - подчеркнул глава компании.

Он добавил, что "Укрзализныця" также работает над развитием направления Турция – Одесса – Север (Прибалтика, Скандинавия), а также транзита к украинским портам.

"Украинские порты очень интересны для грузоотправителей стран-соседей, и я очень позитивно смотрю на дальнейшее развитие транзита", - подытожил Жмак.