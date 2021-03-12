Alibaba может заплатить миллиардный штраф за нечестную конкуренцию
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Антимонопольные органы Китая рассматривают возможность рекордного штрафа на корпорацию Alibaba Group Holding Ltd за возможное антиконкурентное поведение.
Об этом The Wall Street Journal, передает Reuters.
Компанию подозревают в ограничении продвижения товаров продавцов, размещающих свою продукцию на нескольких платформах.
Отмечается, что штраф может превысить $975 млн. Регулирующие органы также рассматривают вопрос продажи китайским гигантом электронной коммерции некоторых активов, не связанных с его основным бизнесом онлайн-торговли.
Напомним, в конце 2020 года Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group. Alibaba подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности.
Кроме того, Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля планировали провести переговоры с представителями Ant Group. Китайские регуляторы требуют от Ant Group следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового контроля, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.
Власти Китая пристально следят за основателем Alibaba Джеком Ма после того, как в октябре 2020 года он раскритиковал регуляторную систему страны.
Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao.
Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Alibaba в настоящее время принадлежит 33% акций Ant.
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