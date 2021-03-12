Alibaba может заплатить миллиардный штраф за нечестную конкуренцию

Антимонопольные органы Китая рассматривают возможность рекордного штрафа на корпорацию Alibaba Group Holding Ltd за возможное антиконкурентное поведение.

Об этом The Wall Street Journal, передает Reuters.

Компанию подозревают в ограничении продвижения товаров продавцов, размещающих свою продукцию на нескольких платформах.

Отмечается, что штраф может превысить $975 млн. Регулирующие органы также рассматривают вопрос продажи китайским гигантом электронной коммерции некоторых активов, не связанных с его основным бизнесом онлайн-торговли.

Напомним, в конце 2020 года Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении корпорации Alibaba Group. Alibaba подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности.

Кроме того, Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля планировали провести переговоры с представителями Ant Group. Китайские регуляторы требуют от Ant Group следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового контроля, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.

Власти Китая пристально следят за основателем Alibaba Джеком Ма после того, как в октябре 2020 года он раскритиковал регуляторную систему страны.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Alibaba в настоящее время принадлежит 33% акций Ant.