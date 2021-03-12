"Укрзализныця" предложит единый логистический тариф на доставку грузов

АО "Укрзализныця" планирует предложить рынку единый логистический тариф на доставку грузов уже в апреле 2021 года.

Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак, передает Интерфакс-Украина.

"В апреле мы планируем предложить рынку единый логистический тариф, так как тариф на перевозку состоит из двух составляющих: регулируемых государством (это доступ на пути и тяга) и нерегулируемых (стоимость вагона)", – уточнил он.

Жмак также подчеркнул, что "Укрзализныця" не хочет оставаться для рынка "вагонной компанией".

"Мы никому не предлагаем вагоны, мы предлагаем комплексную услугу по перевозке грузов. Кто недоволен подходом? Тот, кто в свое время накупил "по дешевке" старых вагонов, пользуясь тем, что они в соседних странах попали под ограничение по продлению сроков их эксплуатации, и таким образом создал на украинском рынке профицит вагонов", – отметил Жмак.

Помимо этого, по его словам, до недавнего времени на рынке было очень много вагонов "Укрзализныци", которые были сданы в аренду экспедиторам по невыгодной для компании цене, однако рынку грузоотправителей эти вагоны предлагались уже в разы дороже.