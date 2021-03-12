В Украине зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 за три месяца

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook.

По данным на сайте СНБО, это наибольшее количество заболевших за сутки с 11 декабря 2020 года.

"12 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 марта 2021 года. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 843 человека; летальных случаев - 230; выздоровело – 4 630 человек", – сообщил глава Минздрава.

Как сообщалось, днем ранее, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаях коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования, 9 марта было зафиксировано 3 261 новый случай инфицирования, 8 марта сообщалось о 5 572 новых случаях коронавирусной болезни COVID-19, 7 марта было зафиксировано 7 167 новых случаев инфицирования COVID-19, 6 марта было зафиксировано 9 144 новых случая инфицирования COVID-19, 5 марта сообщалось о 10 155 новых инфицированных.