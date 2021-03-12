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Глава набсовета "Нафтогаза" поддержала разделение "Укрнафты" с Коломойским

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Глава набсовета

"Укрнафта", в которой "Нафтогазу Украины" принадлежит 50%+1 акция, является "настоящей проблемой" и раздел ее активов с миноритариями является хорошим ее решением.

Об этом глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Если мы сможем отделить свою часть "Укрнафты", разделить бизнес и получить полный контроль над своей долей, то компания станет существенно более прозрачной, а нам не придется иметь дело со всеми этими проблемами", – сказала глава набсовета.

Среди этих проблем Споттисвуд назвала, в частности, получение финансовой отчетности.

"Получить у "Укрнафты" отчетность, подтвержденную аудитом, оказывается очень непросто, они пытаются держать нас подальше от данных… Мы не можем получить информацию от компании, где мы – мажоритарный собственник, что означает, что мы не можем ею полноценно управлять или проверять обвинения в ее адрес", – отметила глава набсовета.

Как сообщалось, в начале марта глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с Игорем Коломойским.

Перед этим "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами, а также письмо миноритариям компании о желании провести собрание акционеров.

Заседание наблюдательного совета по рассмотрению предложения "Нафтогаза" о разделе активов должно было состояться 25 февраля, однако о его результатах не сообщалось.

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Напомним, в декабре 2020 года завершилась реализация утвержденной Верховной Радой схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 28,9 млрд грн, возникших под руководством близкого к Игоря Коломойского менеджмента в 2015-2016 годах. Общие поступления в госбюджет в итоге реализации схемы составили 42,5 млрд грн. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

НАБУ расследует схему выведения из ПАО "Укрнафта" в 2015 году 14,7 млрд грн путем продажи нефти и нефтепродуктов с отсрочкой оплаты и предоплаты за так и не поставленные товары. В это время компания контролировалась группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и сформировала основную часть из вышеуказанного налогового долга. По данным следствия, в схеме в участвовало более 80 юридических лиц, половина из которых уже ушли в процедуру банкротства.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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У государства-большинство в Укрнафте. Ничего не стоит собрать собрание, и поменять менеджмент на государственный. Но, приснопамятная воровка Жуля подписала с Коломойским "акционерный договор", по которому управление компанией передается меньшинству Коломойского. Теперь новая воровская схема придумана Коломойскиим и его подопечным -креслосидельцем из Квартала. У Укрнафты, стараниями ИВК глубоко отрицательная стоимость. И на языке цифр"разделить Укрнафту" -это разделить долги, искусственнно созданные Коломойским на Укрнафте. Т.е, что бы Украина заплатила за эти долги живыми деньгами или обязательствами.
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12.03.2021 13:23 Відповісти
Еще лучшее решение - позвонить Баканову по поводу "этого чорта" и взять управление в руки мажоритария!
Не?
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12.03.2021 13:26 Відповісти
у бені три паспорта, один з низ український, тому можна
видати 2/3 бені у штати..

коли беня буде у штатах, Укрнафта йому вже не знадобиться
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12.03.2021 14:44 Відповісти
разделить , а потом арестовать долю) за долги
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12.03.2021 13:42 Відповісти
какая-то клара управляет государственной компанией, скажите теперь что мы не колония?
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12.03.2021 14:12 Відповісти
Мерзотна баба.
Вона має сидіти у в'язниці за підривну діяльність,

а НАК"Нафтогаз"- просто обнулити, як джерело міжнародної корупції.
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12.03.2021 15:27 Відповісти
 
 