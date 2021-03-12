Итоги недели: Обыски на АЗС друга Медведчука, "Мотор-Сич" и новая вилла для сына Ахметова

Главные новости экономики за неделю 9 - 12 марта.

ФИНАНСЫ

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа вдвое

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 5,23 млрд грн, в очередной раз снизив ставки по краткосрочным ценным бумагам.

Тем временем Кабинет министров расширил перечень первичных дилеров, допустив к участию в аукционах Минфина по продаже ОВГЗ не только банки, а и другие финансовые учреждения.

Нацбанк вновь приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 9 по 12 марта не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Тем временем курс гривни незначительно ослабился с 27,7091 грн/$ в начале недели до 27,7305 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 12 марта.

Нацбанк выдал долгосрочное рефинансирование банкам на 2,5 миллиарда

Национальный банк удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,48 млрд грн под 6,5% годовых. Всего с мая 2020 года НБУ выдал долгосрочных кредитов рефинансирования на 68,81 млрд грн.

Зеленский подписал новую редакцию закона о финансовом лизинге

Президент подписал новую редакцию закона "О финансовом лизинге", которая призвана заменить принятое 17 лет назад законодательство, активизировать рынок лизинга и гармонизировать украинские нормы в этой сфере с правом Европейского Союза.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция ускорилась в феврале до 7,5%

По данным Госстата, рост потребительских цен в феврале 2021 года в годовом выражении ускорился до 7,5% с 6,1% по итогам января. В итоге инфляция уже превысила прогноз Нацбанка, регулятор ожидает замедления роста цен только во втором полугодии.

Минэкономики оценило падение ВВП Украины в январе в 2,7%

Министерство развития экономики оценивает падение ВВП в январе 2021 года в 2,6-2,8%, что преимущественно связано с последствиями введенного правительством "локдауна" с 8 по 24 января.

ВЛАСТЬ

СНБО приняло решение о национализации "Мотор-Сичи"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. В партии "Слуга народа" прогнозируют, что подготовка соответствующего законопроекта займет две-три недели.

Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД

Кабинет министров уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать соглашения с правительством Франции о кредите на сумму до 116 млн евро на покупку 20 французских патрульных катеров. Госпогранслужба МВД уже выплатила поставщику катеров аванс в сумме 689,04 млн грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Нацкомиссия выписала максимальный штраф компаниям ДТЭК Ахметова и обратилась в СНБО

НКРЭКУ оштрафовала три компании из холдинга ДТЭК Рината Ахметова на максимально возможные 1,7 млн грн каждую за необеспечение гарантированных запасов угля на ТЭС. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк обвинил руководство ДТЭК в безответственности и пообещал обратиться по этому поводу к СНБО.

Нацкомиссия начала расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

НКРЭКУ начала расследования против крупнейших игроков рынка электроэнергии по подозрению в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Речь идет о связанных и Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым компаниях, государственных предприятиях и отдельных частных трейдерах.

"Энергоатом" завершил год с убытком в 4,8 миллиарда

По итогам 2020 года НАЭК "Энергоатом" получила чистый убыток в размере 4,8 млрд грн, после чистой прибыли в размере 3,8 млрд грн в 2019 году. В компании поясняют убытки влиянием курсовых разниц и ограничением выработки электроэнергии весной-летом прошлого года.

Подробнее читайте в интервью БизнесЦензора с руководством "Энергоатома".

Прибыль "Центрэнерго" может сменится убытком из-за фирмы Коломойского

В ходе аудита деятельности ПАО "Центрэнерго" в 2020 году был выявлен сомнительный контракт с фирмой окружения олигарха Игоря Коломойского, который ставит под сомнение получение прибыли в 2020 году, о которой заявлял глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, сообщили в государственной компании.

"Донецкоблгаз" на сутки отключил от газа поставщика тепла для Донецкой области

"Донецкоблгаз" 6 марта прекратил поставки газа для "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долга в сумме 1,5 млрд грн. Уже на следующий день работа 59 котельных теплокоммунэнерго, которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

После этого СБУ открыла дело против руководства "Донецкоблгаза", а СНБО приняло решение рассмотреть возможность возвращения предприятия в сферу госуправления. 38% акций "Донецкоблгаза" уже принадлежат "Нафтогазу Украины", еще около 50% оформлены на фирмы из Гонконга, связанные с Сергеем Курченко.

Нацкомиссия отказалась повышать тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии

НКРЭКУ оставила тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне – 293,93 грн/МВт-ч, хотя ранее согласовала его повышение сначала на 7,5%, а затем – на 2,2%. Само "Укрэнерго" предлагало повысить тариф на передачу на 41% для расчетов по "зеленому тарифу".

Рыночная цена электроэнергии в феврале выросла на 10,6%

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в феврале по сравнению с январем увеличилась на 10,58% – до 1 637,98 грн/МВт-ч (без НДС), сообщил "Оператор рынка". По сравнению в февралем 2020 года средневзвешенная цена на РСВ выросла на 28,83%.

Минэнерго не планирует продлевать ограничение цен на газ для населения

Министерство энергетики не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленной правительством на февраль-март для бытовых потребителей, ОСМД и религиозных организаций.

ТРАНСПОРТ

Зеленский подписал закон о повышении штрафов за нарушение правил движения

Законом повышены штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения ужесточено вплоть до лишения прав на 10 лет с конфискацией автомобиля. При этом депутаты отказались разрешать полицейским останавливать водителей с "профилактической" целью.

В то же время законом разрешили предъявлять патрульным водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и полис ОСАГО в приложении "Дія" наравне с бумажными. Ранее использование электронных документов регулировалось постановлением Кабмина.

Директор "Укрзализныци" по коммерческой работе и логистике подал в отставку

Директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Иракли Эзугбая подал в отставку, заявив о блокировании реформ в компании. Эзугбая ранее возглавлял грузинскую железную дорогу и был назначен по предложению главы "Укрзализныци" Владимира Жмака.

КОРПОРАЦИИ

"Новая Почта" объявила о повышении тарифов

"Новая Почта" с 20 марта вводит новые тарифы на доставку и упаковку отправлений: тарифы на базовые услуги доставки вырастут на 5 грн, на упаковку – на 1-6 грн.

Сын Ахметова купил виллу в Швейцарии за 2 миллиарда

В декабре 2020 года 32-летний Дамир Ахметов приобрел виллу на берегу Женевского озера в Швейцарии стоимостью 65 млн франков или 2 млрд грн, сообщил член набсовета "Укрзализныци" и бывший журналист Сергей Лещенко.

КОРРУПЦИЯ и РАССЛЕДОВАНИЯ

Микитась вышел из СИЗО

Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для бывшего главы "Укрбуда" Максима Микитася, освободив его из-под стражи под домашний арест. Речь идет об обвинении Микитася в организации похищения адвоката, которое появилось после дачи предпринимателем показаний на замглавы Офиса президента Олега Татарова.

СБУ провела обыски в сети АЗС Glusco друга Медведчука

СБУ и налоговая милиция провели обыски на объектах сети АЗС Glusco Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука. Раньше эта сеть АЗС принадлежала российской "Роснефти", ее нынешнее руководство подозревают в уклонении от уплаты налогов при импорте топлива на 240 млн грн.

Прокуратура отсудила месторождение лития у фирмы окружения Кононенко

Апелляционный суд по иску Офиса генпрокурора отменил решение Окружного админсуда Киева, обязавшего Госгеонедр выдать частной фирме разрешение на разработку одного из крупнейших месторождений лития. Речь идет об ООО "Петро-Консалтинг", связанном с окружением Игоря Кононенко, которое получило это разрешение в 2018 году без конкурса и с тех пор пытается отстоять его в судах.