Байден подписал план поддержки экономики США стоимостью $1,9 триллиона

Президент США Джо Байден подписал закон о пакете экономической помощи в связи с пандемией коронавируса объемом в $1,9 триллиона.

На церемонии подписания также присутствовала вице-президент Камала Харрис, передае Голос Америки.

Ранее сообщалось, что президент планирует подписать законопроект в пятницу. Администрация также планирует турне по стране для разъяснения этой инициативы.

Принятие масштабного фискального пакета стало первой крупной законодательной победой для президента Байдена.

Как сообщалось, накануне Палата представителей Конгресса США одобрила финальную версию законопроекта после того, как Сенат внес в документ несколько поправок.

Окончательная версия законопроекта предусматривает прямые выплаты большинству американских налогоплательщиков, чьи годовые доходы не превышают $80 тысяч ($160 тысяч для супружеских пар) по $1400 на человека. На эти расходы планируется потратить $400 миллиардов.

Кроме того, предусмотрена выплата федерального пособия по безработице в размере $300 в неделю для 9,5 млн человек, оставшихся без работы.

Еще $350 млрд будет выделено в виде финансовой помощи правительствам штатов и местным властям.

"План спасения Америки" также включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.