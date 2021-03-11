Государственный телеканал для Донбасса купил русскоязычных сериалов у компании Ахметова на 4 миллиона

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Минреинтеграции 3 марта заключило соглашение с ООО "Телерадиокомпания "Украина" о покупке неисключительных имущественных прав на использование произведений за 3,65 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно договору, произведения закупили для телеканала иновещания "UA" и русскоязычного государственного телеканала "Дом", который запустили в прошлом году на его базе для оккупированных Россией Крыма и части Донбасса. Срок действия прав на показ составляет год – до конца февраля 2022 года.

На канале "Дом" дважды покажут русскоязычные сериалы "Клан ювелиров" (2015 года) и "Певица" (2016) режиссера Дмитрия Гольдамана. Права на их трансляцию обошлись в 701 тыс. грн за каждый. Оба сериала по 95 серий сняла кинокомпания "Фронт Синема" Рината Ахметова по заказу ТРК "Украина".

На канале "UA" дважды покажут русскоязычный сериал режиссера Антона Гойда "На линии жизни" (2016) длиной 32 серии за 1,04 млн грн. Это мелодрама о военном хирурге, которого сыграл Ахтем Сеитаблаев. Сериал сняла кинокомпания "Фреш Продакшн Ю Эй".

Еще для этого канала закупили два показа сериала "Тройная защита" (2016) от "Фреш Продакшн" на 16 серий по 543 тыс грн. Это детективная драма Анатолия Матешко с Машей Ефросининой в главной роли, снятая по сценарию Андрея Кокотюхи и Анастасии Матешко.

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Кроме того, 499 тыс. грн пойдет на четыре показа "Шоу братьев Шумахер" (2017) длиной 4 выпуска и "Шоу братьев Шумахер" (2018) длиной 7 выпусков. Также дважды покажут документальный сериал "1941" (2012) Игоря Кобрина длиной 5 серий за 103 тыс. грн и новогодний мюзикл "Алиса в стране чудес" (2014) Максима Паперника за 65 тыс. грн.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку предмет закупки состоит в приобретении произведения искусства. ТРК "Украина" имеет исключительные имущественные права на выбранные заказчиком произведения, а значит неисключительные имущественные права на показ можно купить только у нее.

Как утверждает заказчик, все выбранные произведения уже были в эфире ТРК "Украина" под логотипом "Украина" и собрали значительные показатели рейтингов и долей. Например, "Тройная защита": rat - 3,1%, shr - 8,9%; "Певица": rat - 3,0%, shr - 12,2%; "Клан ювелиров": rat - 3,6%, shr - 14,5%. Речь о данные панели ИТК и Nielsen для аудитория 18+ на 34 неделю 2016 года.

В обосновании говорится, что "телеканал иновещания" UA "по состоянию на начало 2021 года требует полного ребрендинга, а именно увеличение доли развлекательного продукта".

Учредителями зарегистрированной в Мариуполе ТРК "Украина" является ООО "Теле Про" и ООО "Медиа Группа Украина", а конечным бенефициаром всех трех компаний является Ринат Ахметов.