"Укрэнерго" отчиталось о выполнении инвестпрограммы на 95%

В 2020 году "Укрэнерго" инвестировало в развитие сетей 3,12 млрд грн, выполнив инвестиционную программу года на 95,3%.

Как сообщает пресс-служба компании, львиная доля финансирования – более 85%, или 2,67 млрд грн, – была направлена ​​на реконструкцию подстанций, линий электропередачи, приобретение оборудования и тому подобное. Остальные 15% финансирования (453 млн грн) – на новое строительство. При этом 71% годового объема инвестиций составляли кредитные средства.

В "Укрэнерго" напомнили, что реконструкция сетей и строительство новых объектов предусмотрены Планом развития системы передачи на 2029-2030 годы и направлены на обеспечение выдачи полной мощности генерации, надежность питания потребителей отдельных регионов, повышение надежности и безопасности системы передачи и работы всей энергосистемы Украины.

В частности, в 2020 году:

завершено строительство и включена в работу подстанцию ​​500 кВ "Креминская" трансформаторной мощностью 500 МВА с сетевой инфраструктурой 330 кВ. Это позволило устранить риски отключения потребителей части Луганской области в случае потери мощности Луганской ТЭС, в том числе после отсоединения ОЭС Украины от энергосистем России и Беларуси.

завершено строительство и включены в рабочее напряжение ВЛ 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская (186 км). Благодаря этому Запорожская АЭС смогла работать на полную проектную мощность и уже в январе 2021 в период дефицита мощности в энергосистеме обеспечила передачу дополнительных 700 МВт мощности в ОЭС.

заменено 14 единиц трансформаторного оборудования на ПС 750 кВ "Донбасская", "Днепровская", 330 кВ "Харьковская" и "Сумы", подняв уровень выполнения программы по замене силового оборудования до 71%.

построены 537 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) для создания высокоскоростных каналов передачи технологических данных. В частности, впервые в Украине построена ВОЛС на линии напряжением 750 кВ (Запорожская АЭС - Каховская). Важной в этом направлении была реконструкция 26,5 км участка межгосударственной ВЛ 400 кВ Мукачево - Саболчбака (от подстанции до госграницы) с сооружением ВОЛС, на котором осуществляется экспорт/импорт электроэнергии между "островом Бурштынской ТЭС" и энергосистемой Венгрии.

заменены трансформаторы тока ТОГ-750 кВ на элегазовые на ПС "Винницкая", "Западно", "Южнодонбасская", "Запорожская".

завершена полная реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 330 кВ "Лозовая".

начата первая очередь реконструкции ВЛ 330 кВ Западно - Богородчаны.

продолжались подготовительные работы на ОРУ 400, 220 и 35 кВ на ПС 400 кВ "Мукачево" для присоединения нового АТ-3, который уже поставлен на ПС.

монтировалось оборудование комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 150 и 330 кВ на ПС 330 кВ "Кременчуг", КРУЭ 110 и 330 кВ на ПС 330 кВ "Новокиевская".

Кроме этого, в течение года велись и другие работы, в частности по замене трансформаторов напряжения, выключателей и установка ограничителей перенапряжений, комплектов устройств релейной защиты и автоматики и другого оборудования.

Также в 2020 году заключены контракты на комплексную реконструкцию с автоматизацией подстанций 330 кВ "Ивано-Франковск", "Богородчаны", "Ривне", "Ковель" и 220 кВ "Калуш" и "Борислав".

В 2020 году было привлечено 136 млн грн кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития для реконструкции 12 подстанций 330-750 кВ с заменой основного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). Этот проект является частью комплексной программы автоматизации подстанций, которая предусматривает реконструкцию всех подстанций "Укрэнерго" с использованием АСУТП и реализуется на средства международных финансовых институтов (МФИ). На сегодня кредитный портфель "Укрэнерго" составляет 1,4 млрд евро.