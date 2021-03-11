Крупнейший подрядчик "Укравтодора" может построить первую частную дорогу в Украине

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и компания "Автомагистраль-Юг" подписали меморандум о подготовке предложения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в рамках проекта строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец - Броды - Ривне (за исключением участка Северного обхода Львова).

Как сообщает пресс-служба "Укравтодора", в рамках меморандума "Автомагистраль-Юг" за свой счет разработает технико-экономическое обоснование реализации проекта.

"Подписание меморандума позволит нам уже в ближайшее время объявить открытый конкурс по отбору частного инвестора для строительства маршрута Краковец - Броды - Ривне. Это должна быть современная дорога европейского уровня, которая соединит столицу Украины с крупнейшими городами Европы", – отметил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В "Укравтодоре" напомнили, что для строительства участка Северного обхода Львова в этом году будет проведен открытый международный тендер в соответствии с правилами и принципами Международных финансовых организаций в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Обход Львова вместе с нововыстроенной дорогой Краковец - Броды - Ривне создадут новый транспортный коридор международного значения.

Как сообщалось, "Автомагистраль-Юг" является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора": по итогам 2020 года компания получила госзаказов на 30,34 млрд грн или на 31,1% от общей суммы. В прошлом году компания участвовала в пиар-кампаниях Офиса президента: "Автомагистраль-Юг" по просьбе Владимира Зеленского прибрела новый дом для многодетной семьи.

ООО "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит одесситам Олегу Налованному и Валерию Короткову. Фактический контроль над компанией осуществляет бизнесмен Александр Бойко, основатель фирмы "Дорожник-97", которая является крупнейшим поставщиком строительных материалов и техники для "Автомагистрали-Юг".